Bodimo ponosni ambasadorji Evrope

Vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji jeseni končuje pester petletni mandat. Njeno delo je intenzivno, a če imaš službo, ki jo imaš rad kot hobi, to ni težko, pravi dr. Jerneja Jug Jerše, ki je dve desetletji delala in živela v tujini. Pred letošnjim dnevom Evrope nam je zaupala: »Ko zbereš pogum in se upaš podati v svet, postaneš bolj strpen, bolj ponižen in bolj odprt.« Kateri trenutek v vaši karieri v evropski diplomaciji, ko ste začutili, da je vaše delo resnično pomembno, vam je najbolj ostal v spominu? Petletni mandat je bil zelo pester. Zelo sem ponosna na slavje ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Takrat smo Evropo približali Slovenkam in Slovencem. Posebno doživetje je bilo tudi vseh sedem obiskov predsednice evropske komisije, najbolj pa so mi pri ...