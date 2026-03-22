Bogataš proti bogatašem

Večina političnih analitikov se strinja, da se osrednje vprašanje ne vrti okoli novega davka na premoženje, spoprijemanja z inflacijo ter krepitvijo/slabitvijo socialne države, temveč okoli zunanje politike ZDA. Kako bo stališče, ki ga je najštevilčnejša stranka v parlamentu zavzela do imperialističnih teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vplivalo na razplet volitev?

To je grob oris predvolilnega dogajanja na Danskem, kjer bodo v torek potekale predčasne parlamentarne volitve. Konec februarja jih je razpisala danska premierka Mette Frederiksen iz vrst Socialnih demokratov. Podpora stranki je v zadnjih mesecih občutno narasla, analitiki pa so zasluge za to pripisali premierkini odločni drži v mednarodnem prostoru. Ko je Trump jasno izrazil težnje po priključitvi Grenlandije, je Mette Frederiksen še jasneje povedala, da to pod njeno vlado ne pride v poštev. Poudarila je, da Grenlandija ni na prodaj in da »ZDA nimajo pravice priključiti kateregakoli avtonomnega območja v Kraljevini Danski«.

Socialni demokrati so največja stranka na Danskem. V zadnjih sto letih se je le štirikrat (2001–2011) primerilo, da na volitvah v danski parlament Folketing niso zbrali največ glasov. V zadnjem mandatu koalicijo sestavljajo skupaj z desnosredinsko stranko Venstre in liberalno usmerjeno Moderates. Skupaj imajo 89 sedežev – enega premalo, da bi imeli večino, kar nemalo otežuje njihovo delo. Premierkina računica je preprosta: če bodo volitve potrdile rezultate javnomnenjskih raziskav, bo imela več možnosti, da sestavi koalicijo z absolutno večino.

Mednarodno skupnost še bolj kot razmerja moči v danskem parlamentu zanima, kaj se bo v prihodnje dogajalo z Grenlandijo. Če gre verjeti predvolilnim obljubam večjih danskih strank, nobena ne podpira prodaje avtonomnega ozemlja. V Venstre so kritizirali ton ameriških zahtev in poudarili, da se s tesnimi zavezniki tako ne govori. Tudi v desno-populistični Danski ljudski stranki so ameriške zahteve opisali kot nespoštljivo farso. Enotnost na političnem parketu je mogoče pojasniti z enotnostjo ljudstva: danski volivci ne podpirajo prodaje Grenlandije. Spogledovanje s Trumpovimi idejami na Danskem trenutno pomeni politično smrt.

Dansko družbo precej bolj razdvaja obdavčitev bogatašev. Premierkin predlog je, da bi moral odstotek najbogatejših Dancev vsako leto v državno blagajno prispevati približno 0,5 odstotka vrednosti njihovega premoženja, kar bi zneslo približno osemsto milijonov evrov letno.

Če bi živeli v pravljici, bi njen predlog najbrž podprli vsi (razen superbogatašev). Le kdo pri zdravi pameti bi nasprotoval zakonu, ki jemlje bogatim in daje revnim? Ki jemlje enemu odstotku in daje devetindevetdesetim? Ker pa živimo v svetu, po katerem se kapital sprehaja bistveno svobodneje kot ljudje, računica ni tako preprosta. Ko so podoben zakon uvedli na Norveškem, so se številni podjetniki preselili na tuje, največ jih je odšlo v Švico. Danski volivci se, upravičeno, bojijo tega scenarija.

V obstoječi koaliciji novega davka ni bilo mogoče uvesti, saj so mu nasprotovale sredinske in desne stranke. Drugače bi bilo, če bi naslednjo koalicijo sestavljale zgolj stranke levega političnega bloka. Še pred nekaj meseci, ko so Socialni demokrati na lokalnih volitvah doživeli hud poraz, se je to zdelo nepredstavljivo, toda Trumpov odkriti imperializem je na novo premešal karte. Če bi se zgodilo, da bi obdavčitev najbogatejših postala najbolj oprijemljiva posledica njegovega pohlepa po Grenlandiji, bi človek skoraj lahko pomislil, da je na tem svetu še nekaj pravice.