Bohinj ne potrebuje več gostov za vsako ceno

Hotel Bohinj praznuje pet let, njegovo uspešno zgodbo pa nadaljuje tudi bolj intimna, butična in zgodovinsko obarvana vila Muhr. Direktor skupine Alpinia Jure Repanšek je razmišljal o tem, kako hotelu dati značaj, kako nastaja ekipa in kaj Bohinj potrebuje v prihodnosti. Ko se danes sprehodite skozi avlo hotela Bohinj, verjetno vidite nekaj povsem drugega kot gost: odločitve, kompromise, ljudi in napake, ki so ostali skriti za lepo podobo. Kaj je v teh petih letih uspelo bolje, kot ste pričakovali, in kaj bi zdaj naredili drugače? Pet let je dovolj dolgo obdobje, da vidiš, kaj je bilo pravilno in kje bi lahko kakšno odločitev sprejel hitreje. Hotel Bohinj je svojo novo zgodbo začel v času, ko si je Slovenija zadala precej zahtevno nalogo: ustvariti manjši turistični odtis in hkrati večjo ...