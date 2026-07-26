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    Bohinj ne potrebuje več gostov za vsako ceno

    Direktor skupine Alpinia Jure Repanšek je razmišljal o tem, kako Hotelu Bohinj dati značaj, kako nastaja ekipa in kaj Bohinj potrebuje v prihodnosti.
    »Algoritmu lahko prepustimo posamezne postopke in rutinska opravila, nikoli pa človeške pozornosti, presoje in sposobnosti, da gosta resnično začutimo,« pravi Jure Repanšek. FOTO: Žiga Intihar
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    Petra Kovič
    26. 7. 2026 | 13:00
    19:05
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Hotel Bohinj praznuje pet let, njegovo uspešno zgodbo pa nadaljuje tudi bolj intimna, butična in zgodovinsko obarvana vila Muhr. Direktor skupine Alpinia Jure Repanšek je razmišljal o tem, kako hotelu dati značaj, kako nastaja ekipa in kaj Bohinj potrebuje v prihodnosti. Ko se danes sprehodite skozi avlo hotela Bohinj, verjetno vidite nekaj povsem drugega kot gost: odločitve, kompromise, ljudi in napake, ki so ostali skriti za lepo podobo. Kaj je v teh petih letih uspelo bolje, kot ste pričakovali, in kaj bi zdaj naredili drugače? Pet let je dovolj dolgo obdobje, da vidiš, kaj je bilo pravilno in kje bi lahko kakšno odločitev sprejel hitreje. Hotel Bohinj je svojo novo zgodbo začel v času, ko si je Slovenija zadala precej zahtevno nalogo: ustvariti manjši turistični odtis in hkrati večjo ...

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