Pandemije so se pojavljale vso človeško zgodovino in so jo tudi določale

Dr. Bojana Beović je zdaj predsednica Zdravniške zbornice Slovenije v drugem mandatu, njena izkušnja iz kriznega obdobja pa ostaja merilo za razumevanje, kako se družba obnaša, ko je zdravje kolektivna prioriteta ali to vsaj deklarativno postane. Pravi, da se je med pandemijo velik del Evrope odločil za bistveno bolj rigoroz­ne ukrepe. V resnici bi oktobra 2020, ko se je epidemija začela močno širiti, kot pravi, verjetno morali narediti to, kar so naredili drugje: uvesti popolno zaprtje družbenega življenja. Tega nismo naredili.