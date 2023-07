Bojana Leskovar: Nikoli ni bilo tako brutalno kot zdaj

V članku preberite:

Bojana Leskovar, dolgoletna novinarka in povsem na začetku oddajanja prepoznavni obraz Studia City, je že več let v netipičnem pokoju. Iz novinarstva je presedlala v stike z javnostmi v različnih institucijah, po koncu kariere pa se je spet vrnila k pisanju. Zadnji dve leti je posvetila nastajanju knjige Psihiater na kavču Bojane Leskovar, ki sta jo spisala skupaj s priznanim psihiatrom, pred nekaj meseci umrlim Gorazdom V. Mrevljetom. V soparnem popoldnevu sva se dotaknili tudi nekaterih vročih tem, od Studia City do kostanja pred Dramo. »Vedno me razjezi, če se ne da nič narediti,« pravi kritična sogovornica, ki pa si zna z možem Leonom Magdalencem vsak dan narediti lep.