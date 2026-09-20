Bojim se, da se nam bodo čez 20 let zdajšnji problemi zdeli smešni

Je ena najbolj znanih hrvaških pisateljic in pesnic, njena dela pa so prevedena v 15 jezikov. Nase je opozorila že s prvo pesniško zbirko, veliko pozornosti in nagrad pa je požel njen avtobiografski romaneskni prvenec Hotel Zagorje (2010), ki ga lahko beremo tudi v slovenščini.

Letos smo dočakali prevod njenega drugega romana Sinovi, hčere, ovenčanega z nagrado Meše Selimovića in nagrado EBRD za prevod v angleščino.

S pisateljico smo se pogovarjali ob njenem obisku Ljubljane, kjer se je na Vodnikovi domačiji družila s slovenskimi bralci. Ti so jo že vzeli za svojo. Roman Sinovi, hčere, ki je pri založbi No! Press izšel v prevodu Miša Renka, je bil prava poletna uspešnica, čeravno nikakor ni lahko čtivo, temveč pretresljiva analiza našega časa, ki druge in drugačne odrine na rob, nato pa potisne čezenj.

V prvem delu romana spremljamo Lucijo, ki po poskusu samomora nepokretna leži v bolnišnici, drugi del pripoveduje Dorian, njen partner in transspolni moški, tretjega pa Lucijina mama, ki hčerki nikoli ni pustila zares živeti. Kot so zapisali pri založbi, je to »roman, v katerem je veliko ljubezni, ki ji ne uspe premagati ničesar«