    Za Izrael bi bila izključitev iz Evrovizije velik šok

    Nemoralno bi bilo sodelovati na Evroviziji, če bo med udeleženkami tudi Izrael, pravijo na Irskem, stališče pa podpira tudi Slovenija. Glasovanje bo novembra.
    Juval Rafael, ki je na lanskem spektaklu pri 24 letih zastopala svojo domovino Izrael, je preživela Hamasov napad tako, da se je skrila pod trupla in se pretvarjala, da je mrtva. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Juval Rafael, ki je na lanskem spektaklu pri 24 letih zastopala svojo domovino Izrael, je preživela Hamasov napad tako, da se je skrila pod trupla in se pretvarjala, da je mrtva. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Urša Izgoršek
    27. 9. 2025 | 08:00
    15:28
    A+A-

    Maja prihodnje leto bo Avstrija gostila 70. tekmovanje za pesem Evrovizije, a nad okroglo obletnico velikega šova, ki si ga je lani ogledalo rekordnih 166 milijonov gledalcev, visi velika moralna dilema. Bo na seznamu nastopajočih tudi Izrael, čeprav nad Palestinci v Gazi že več kot leto dni izvaja genocid? Če organizatorji tega ne bodo preprečili, bodo nekatere države, med njimi tudi Slovenija, prireditev bojkotirale.

    Tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja prihodnje leto na Dunaju, v kakšni sestavi in obsegu, pa bo verjetno znano šele decembra, ko bo dokončno odločitev o (ne)udeležbi agresorske države sprejela skupščina Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki združuje nacionalne radiotelevizije, pod njenim okriljem pa poteka tudi vsakoletni spektakel. Čeprav je februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, napadalko hitro in brez zadržkov izključila iz glasbenega tekmovanja, zdaj javnost na takšno odločnost še čaka.

    V nasprotju z našimi vrednotami

    Da je v takšnih okoliščinah sodelovanje Izraela nesprejemljivo, je prva javno opozorila irska javna radiotelevizija RTÉ, ki je 11. septembra letos sporočila, da se bo v tem primeru umaknila iz tekmovanja. Glede na to, da se grozljivo umiranje v Gazi nadaljuje, bi bilo takšno sodelovanje »nemoralno«, so zapisali.

    Avstrijec JJ je s pesmijo Wasted Love lani slavil v Baslu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Avstrijec JJ je s pesmijo Wasted Love lani slavil v Baslu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

    Pobudi je kmalu sledila tudi Slovenija. Vodstvo RTV Slovenija je 12. septembra napovedalo: »Če bo Izrael sodeloval na tekmovanju za pesem Evrovizije, se ga ne bomo udeležili.« Pri tem vztrajajo tudi v izjavi, ki so nam jo posredovali v četrtek: »Če bo Izrael ostal med sodelujočimi državami, RTV Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji 2026. RTV Slovenija kot javni medijski servis s pomembnim javnim poslanstvom poudarja, da temeljna načela javne radiotelevizije niso združljiva z velikim človeškim trpljenjem, zatiranjem svobodnih medijev ter zlorabo kulturnih dogodkov za politične namene, kakršnim smo priča v zadnjih letih. Evrovizija si že 69 let prizadeva povezovati narode z glasbo in graditi mostove v obdobjih po vojnah in delitvah. Njene vrednote temeljijo na miru, enakopravnosti in spoštovanju. Glede na uničujoče razmere v Gazi RTV Slovenija izraža dvom, ali je udeležba Izraela v skladu s temi vrednotami. Nujno je, da za sodelovanje držav veljajo enaka pravila. Ob tem kot javni medij izražamo tudi globoko zaskrbljenost zaradi namernega oviranja neodvisnega poročanja in smrti več kot 200 novinarjev. Hkrati stojimo ob strani družinam v Izraelu, ki še vedno čakajo na vrnitev svojih bližnjih, ter vsem, ki si prizadevajo za mir.« Če se bo odločitev o udeležbi Izraela spremenila, bo RTV Slovenija pripravljena ponovno sodelovati, so zapisali.

    Bojkot zagovarjajo tudi v Španiji, na Nizozemskem in Islandiji. Podpira ga tudi Belgija, ki bo z odločitvijo tako kot Finska in Švedska počakala do decembra, ko bo zasedala skupščina EBU.

    Podporniki bojkota so prepričani, da je poteza nujna iz več razlogov: zaradi trpljenja ljudi v Gazi in katastrofalnih razmer, ki se iz dneva v dan le še zaostrujejo, zaradi kršitev novinarske svobode in številnih žrtev med novinarji, pa tudi zaradi dokazov, da se je država Izrael vpletla v finale tekmovanja v Baslu, kjer se je njihova kandidatka uvrstila na drugo mesto, prejela pa je največ glasov gledalcev.

    Na Dunaju so zaskrbljeni

    Pred dobrim tednom se je v razpravo vključila tudi bodoča gostiteljica Evrovizije Avstrija. Po tradiciji ji je ta vloga pripadla, ker je lani v Baslu v Švici v tesni tekmi slavil njen kandidat JJ, ki je za las premagal izraelsko tekmico Juval Rafael. Njen nastop je imel za Izrael še posebej velik simbolni pomen, saj je 24-letna pevka v Baslu nastopila le nekaj mesecev po tem, ko je 7. oktobra 2023 preživela Hamasov pokol. Po tem dnevu so razmere na Bližnjem vzhodu povsem ušle izpod nadzora, Izrael pa je sprožil vojaško intervencijo, v kateri namerava Gazo zravnati z zemljo.

    V Avstriji, kjer bo prihodnje tekmovanje za pesem Evrovizije, bojkota seveda ne podpirajo in opominjajo, da takšna poteza ne bo prispevala k izboljšanju razmer v Gazi. FOTO: Joe Klamar/Afp
    V Avstriji, kjer bo prihodnje tekmovanje za pesem Evrovizije, bojkota seveda ne podpirajo in opominjajo, da takšna poteza ne bo prispevala k izboljšanju razmer v Gazi. FOTO: Joe Klamar/Afp

    Avstrija kot država gostiteljica Evrovizije ne podpira bojkota Izraela. Nacionalna radiotelevizija ORF zagovarja njegovo sodelovanje, več visokih avstrijskih politikov, vključno z zunanjo ministrico in državnimi sekretarji, pa trdi, da bi bojkot nasprotoval duhu tekmovanja, škodoval kulturnemu dialogu in ne bi pripomogel k izboljšanju dejanskih razmer na terenu.

    Avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger se je v pismu obrnila na kolege iz šestih držav, ki so napovedale ali podprle idejo o bojkotu, in izrazila globoko zaskrbljenost, češ da to ustvarja delitve med članicami EBU in ne prispeva k izboljšanju razmer v Gazi. »Tak razdor lahko le poglobi nesoglasja in onemogoči priložnosti za pomemben dialog med umetniki in publiko, ne da bi se s tem izboljšale razmere v Gazi in Izraelu,« je zapisala. Političnega dogajanja, zlasti tistega, ki je povezano s konflikti in človeškim trpljenjem, ne smemo prezreti, pravi, vendar pa je »trdno prepričana, da še posebej tekmovanje za pesem Evrovizije in umetnost na splošno nista primerna za sankcije«. Te razprave sodijo na politične forume. »Izključitev Izraela z Evrosonga ali bojkotiranje tega dogodka ne bosta omilila humanitarne krize v Gazi niti prispevala k trajni politični rešitvi,« je dodala.

    Sodišče namesto praznika

    Zgodovino in dogajanje okrog tekmovanja za pesem Evrovizije spremlja in analizira Dean Vuletic, zgodovinar sodobne Evrope in Evrovizije, tudi avtor knjige Postwar Europe and the Eurovision Song Contest. Kot pravi, moramo »avstrijski pristop razumeti tudi v kontekstu Avstrije, ki se sooča s svojo zgodovino antisemitizma in holokavsta. Poleg tega moramo upoštevati, da bi bojkot tekmovanja lahko povzročil finančne izgube za gostitelja in mesto.«

    Čeprav naj bi bila Evrovizija nepolitičen dogodek, se politika vedno pojavi, pravi Dean Vuletic. FOTO: Osebni arhiv
    Čeprav naj bi bila Evrovizija nepolitičen dogodek, se politika vedno pojavi, pravi Dean Vuletic. FOTO: Osebni arhiv

    Tudi Nemčija je pričakovano na strani tistih, ki bojkotu nasprotujejo. Nemški minister za kulturo in medije Wolfram Weimer je v izjavi za javnost morebitno izključitev Izraela primerjal s kulturo izključevanja (cancel culture). Kot pravi, je EBU tekmovanje za pesem Evrovizije ustanovila zato, da bi z glasbo povezala narode. »Vsak, ki izključuje Izrael, to temeljno idejo postavlja na glavo in praznik medsebojnega razumevanja spreminja v sodišče. Ideja Evrovizije je, da umetnike in umetnice ocenjujemo po njihovi glasbi, ne po nacionalni pripadnosti. Še posebej zato, ker je Evrovizija zrasla na ruševinah vojne, ne sme postati prizorišče izključevanja. Pravi odgovor ni kultura izključevanja, ampak bi moral biti raznolikost in povezovanje,« meni.

    Kako političen oziroma apolitičen šov je pravzaprav tekmovanje za pesem Evrovizije? »Mednarodna politika je vedno vplivala na Evrovizijo, čeprav sta bila tekmovanje in njegov organizator, Evropska radiodifuzna zveza (EBU), zasnovana nepolitično, oba sta bila sprva ustvarjena kot tehnična projekta. Toda kadarkoli se države pomerijo med seboj na dogodku, kot je Evrovizija, se politika neizogibno pojavi. Mislim, da je političnost Evrovizije tudi eden od vidikov, zaradi katerih je tekmovanje tako privlačno za gledalce,« pravi Dean Vuletic, ki trenutno predava na univerzi v Luksemburgu.

    Šok za izraelsko družbo

    Naivno je pričakovati, da bi lahko izraelsko vlado »disciplinirali« z izključitvijo njihove države. Kako pa bi Izrael vendarle občutil in dojel njene posledice? »Če pogledamo v preteklost, ko so v 90. letih prejšnjega stoletja izključili Jugoslavijo, ali primer Belorusije in Rusije, ki sta bili izključeni iz tekmovanja v tem desetletju, lahko vidimo, da se zato politika omenjenih držav ni spremenila,« pojasnjuje Vuletic. »Pomembno vprašanje, ki si ga zastavljam v svoji raziskavi, se tiče prav tega: kakšen politični vpliv ima lahko Evrovizija. Dejstvo pa je, da bi bila izključitev Izraela z Evrovizije šok za izraelsko družbo, saj je tekmovanje tam zelo priljubljeno in velja za simbol pripadnosti Izraela evropski kulturni sferi in tega, da imata z Zahodom iste liberalne vrednote. Izraelski nastopi na Evroviziji so pogosto izražali raznolikost izraelske družbe, saj so vključevali na primer tudi arabske, temnopolte in LGBTIQ+ umetnike.«

    Avstrija kot država gostiteljica Evrovizije ne podpira bojkota Izraela. Nacionalna radiotelevizija ORF zagovarja njegovo sodelovanje, več visokih avstrijskih politikov pa trdi, da bi bojkot nasprotoval duhu tekmovanja, škodoval kulturnemu dialogu in ne bi pripomogel k izboljšanju dejanskih razmer na terenu.

    Izrael na Evroviziji tekmuje od leta 1973 in je bil prva pridružena država, ki geografsko ni del Evrope, je pa članica mreže EBU. Doslej so njihovi predstavniki slavili štirikrat, prvič leta 1978 in leto zatem v Jeruzalemu. Leta 1998 je zmagala Dana International s skladbo Diva, leta 2018 pa se je med zmagovalce vpisala Netta Barzilai s pesmijo Toy.

    Da na Evroviziji ne gre le za glasbo, se je pokazalo tudi letos v Baslu. Čeprav je izraelska vojska že več kot leto in pol sejala smrt po Gazi, izraelski premier Benjamin Netanjahu ni pozabil na finalni večer. Preden nastopom Juval Rafael je 1,5 milijona sledilcev na instagramu pozval, naj glasujejo zanjo. Prav tiste dni je izraelska vojska napovedala, da bo začela prodirati globlje v Gazo, čeprav pogajanja med Hamasom in Izraelom še niso dokončno zamrla.

    Nevarna ironija

    Kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih, smo vprašali sogovornika. »Evropska radiodifuzna zveza bo na svoji generalni skupščini decembra odločala o tem, ali bo Izrael prihodnje leto sodeloval na Evroviziji. Medtem se o tem vprašanju posvetuje s svojimi članicami. Videti moramo, ali bo še več članic zagrozilo z bojkotom in ali bodo tiste članice, ki so neomajne v svoji podpori Izraelu, spremenile svoj pristop glede na vpliv, ki bi ga bojkot imel na Evrovizijo in morebiti na širše odnose znotraj Evrope. Razvoj dogodkov v zvezi z vojno v Gazi in odzivi evropskih vlad nanje v obliki sankcij ali drugih ukrepov bodo vplivali tudi na tekoče razprave v EBU.«

    Netanjahu je Izraelce lani osebno pozval, naj glasujejo za Juval Rafael. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Netanjahu je Izraelce lani osebno pozval, naj glasujejo za Juval Rafael. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Kaj bi bojkot pomenil za prihodnost Eurosonga? »Bojkot tolikšnega števila držav bi povzročil eno največjih kriz, s katero se je tekmovanje kdaj srečalo, saj bi sprožil resen razkol med njegovimi člani. Še zlasti če to primerjamo z izključitvijo Belorusije in Rusije, za katero je med članicami EBU vladalo večje soglasje.« V obsegu in številkah bi to pomenilo manjše tekmovanje in manj gledalcev, kar bi še poslabšalo že tako upadajočo udeležbo na Evroviziji, ki se je s 43 udeležencev leta 2018 zmanjšala na 37 letos. Sogovornik dodaja, da bi se ob tem postavilo tudi vprašanje, kdaj se bodo države, ki bojkotirajo tekmovanje, vrnile na Evrovizijo. »Dolgotrajen bojkot bi lahko negativno vplival na priljubljenost tekmovanja v teh državah. Bojkot bi lahko povečal možnosti za zmago Izraela na Evroviziji, kar mu je letos skoraj uspelo. To pa, ironično, motivira tudi trenutno grožnjo bojkota članov EBU.«

    Evrovizija po rusko

    Rusija, ki je na Evrosongu debitirala leta 1994 in enkrat tudi zmagala (Dima Bilan, 2008), je na tem odru zadnjič nastopila leta 2021 v Rotterdamu na Nizozemskem. Medtem ko so se že pripravljali na nastop na naslednjem šovu v Torinu maja 2022, je EBU februarja 2022 tako rekoč čez noč odločila, da bo državo izločila iz tekmovanja. Zaradi krize v Ukrajini, ki nima precedensa, bi lahko rusko sodelovanje spodkopalo ugled tekmovanja, so razglasili. Že pred odločitvijo EBU so k temu pozvale Islandija, Finska, Norveška in Nizozemska.

    EBU se je takrat odzvala izjemno hitro, morda je pri tem nekoliko pomagal tudi nogometni zgled. Uefa je namreč pod vodstvom Aleksandra Čeferina Rusiji iz istega razloga odvzela organizacijo finala lige prvakov.

    V Rusiji, ki je bila zaradi agresije na Ukrajino izključena iz Evrovizije, so letos obudili glasbeno tekmovanje Intervizija. Med glasbeniki iz 23 »prijateljskih držav« je slavil Vietnamec Duc Phuc,  na licu mesta mu je zaploskal tudi zunanji minister Sergej Lavrov. FOTO: Olesya Kurpyayeva/Afp
    V Rusiji, ki je bila zaradi agresije na Ukrajino izključena iz Evrovizije, so letos obudili glasbeno tekmovanje Intervizija. Med glasbeniki iz 23 »prijateljskih držav« je slavil Vietnamec Duc Phuc,  na licu mesta mu je zaploskal tudi zunanji minister Sergej Lavrov. FOTO: Olesya Kurpyayeva/Afp

    Če nismo na Evroviziji, bomo pa na Interviziji, je letos sklenil ruski predsednik Putin in z dekretom obudil tekmovanje, ki je bilo v 60. letih nekakšna različica Evrovizije vzhodnega bloka, z njim pa so želeli izvajalce iz komunističnih držav povezati z glasbenimi založbami na Zahodu. Predsednik organizacijskega odbora je bil namestnik ruskega premiera Dmitrij Černišenko, za promocijo pa je bilo odgovorno kar zunanje ministrstvo. Nastopajoče je v dvorani na obrobju Moskve 20. septembra po videopovezavi nagovoril sam predsednik Putin, medtem ko je zunanji minister Sergej Lavrov prireditev spremljal v živo. Sodelovali so glasbeniki iz 23 »prijateljskih držav« – Kitajska, Brazilija, Kuba, Srbija in Venezuela ter države nekdanjega sovjetskega bloka, kot so Belorusija, Kirgizija, Uzbekistan in Tadžikistan, slavil pa je predstavnik Vietnama Duc Phuc.

    Protesti se širijo

    Ogorčenost javnosti zaradi izraelske morije v Gazi se izraža v različnih družbenih sferah, tako na ulicah kot tudi na prireditvah, ki sicer nimajo izrazito političnega značaja. Letošnja Vuelta je bila večkrat prekinjena zaradi demonstracij, na katerih so protestniki zahtevali izključitev ekipe Israel Premier Tech. Pred nekaj dnevi so v Italiji potekali eni največjih protestov na nacionalni ravni v Evropi. Ljudje so se odzvali ne le na dogajanje v Gazi, ampak tudi na dejstvo, da se je vlada Giorgie Meloni odmaknila od skupine držav, ki so v zadnjih dneh priznale Palestini status države. Na festivalu v Benetkah so demonstrirali filmski ustvarjalci, že pred tem je več kot 4000 igralcev, režiserjev in drugih podpisalo zavezo proti sodelovanju z izraelskimi filmskimi institucijami. Ulice številnih mest so v zadnjih tednih napolnili ljudje, ki zahtevajo, naj mednarodna skupnost končno zaustavi morijo, ki jo pred očmi sveta izvaja Izrael.

