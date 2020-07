Bolečine v križu ne pojenjajo

Po elektronski pošti



Svetujejo Tjaša Kočevar (parents life coach, CIMI) in Mojca Stonič (specialistka za osebni in čustveni razvoj, psihoterapevtka), Šola za vzgojo staršev; Izidor Gašperlin, partnerski in družinski terapevt; psihologinja Tjaša M. Kos; Dunja Gačnik, inštruktorica stott pilatesa® in osebna trenerka; Anže Scir, diplomirani fizioterapevt.

Pri dvigu težjega bremena me je »usekalo« v križu. Bolečine si že 14 dni blažim s tabletami, vendar se ne umirjajo. Boli me samo v ledvenem delu. Ponoči zato slabo spim in težko opravljam delo na kmetiji. Kaj mi svetujete in kako mi lahko pomagate? Hvala.Tako rekoč vsak dan slišim podobne zgodbe pacientov, ki si v takih primerih poiščejo pomoč fizioterapevta. Glede na napisano bi lahko rekel, da ste jo še kar dobro odnesli. Če se bolečina ne širi vzdolž ledvene hrbtenice v zadnjico ali celo v nogo in ne zaznavate oslabljene mišične moči, ste mogoče deležni le opozorila, da je skrajni čas za spremembo vašega odnosa do telesa.Tovrstna bolečina se verjetno ni pojavila prvič. Lotili ste se dvigovanja pretežkega bremena, verjetno ste ga dvigovali tudi na napačen način. Večina pacien­tov namreč to počne s pripogiban­jem hrbta, namesto da bi poskusili iz počepa. Za varen dvig bremena moramo imeti tudi dovolj močne mišice, ki stabilizirajo hrbtenico.Verjetno gre v vašem primeru za preobremenjeno mišico. Mišice so v krču in treba jih bo sprostiti. Lahko pa se za vsem tem skriva kaj bolj kompleksnega. Delo na kmetiji je pogosto pravo športno tekmovanje, pri katerem je treba od zgodnjega jutra do večera opraviti nešteto opravil v različnih razmerah. Pri takih obremenitvah bi tudi kmetom priporočil, da se večkrat odločite za preventivni obisk fizioterapije in tako skrbite za svoje telo. Športniki so glede tega bistveno bolj dosled­ni.Pri preventivnih obravnavah se osredotočim na učenje preprostih, varnih in učinkovitih vaj za krepitev in tudi sproščanje telesa. Velik pomen pripisujem ergonomiji dela. Na podlagi rezultatov fizioterapevt­skega pregleda se odločim za naj­učinkovitejše terapevtske tehnike, s katerimi optimiziramo delovanje mišično-skeletnega sistema.Telo nas z bolečino opozarja, da se mu dogaja nekaj slabega. Majhna poškodba včeraj, majhna poškodba danes, pa še jutri … Potem pride dan, ko je vsega skupaj preveč in tkivo toliko poškodovano, da se njegova funkcija zmanjša ali celo preneha. Takrat se bolečini pridružijo še drugi simptomi.Pretiravanje, nezbranost, naglica, preslaba pripravljenost, slaba tehnika izvedbe so le nekateri od dejavnikov, ki pripomorejo k nastanku marsikatere poškodbe. Nepravilno dvigovanje bremen je pogosto razlog za pojav hernije medvretenčnega diska. Na začetku, ko je hernija manjša in le draži živčno korenino, je bolečina omejena na ledveni del. Ko po nekaj dneh popusti, pacient misli, da je vse v redu, in nadaljuje svoje aktivnosti po starem. Tako se poškodba nadgrajuje, in večja ko je hernija, več je težav.Bolečina se začne prenašati še v zadnjico in po nogi navzdol. Hernija lahko tako močno pritisne na živec, da se zmanjša, lahko pa tudi prekine delovanje mišic, ki jih ta živec oživčuje. S fizioterapijo smo pri takih stanjih manj učinkoviti in paciente prevzamejo kirurgi, ki operativno odstranijo pritisk na živec.Posegu sledi več mesecev trajajoča rehabilitacija. Če pacient ne spremeni življenjskih navad, mu lahko kaj hitro grozi ponovna operacija. To res ni hec. Zato sam dajem veliko prednost preventivi!Vsekakor bi vam priporočal obisk fizioterapevta, ki ima znanje in izkušnje s področja mišično-skeletnih poškodb. Ne odlašajte, saj se v tem času poškodba lahko stop­njuje. Lahko pridete tudi v mojo ordinacijo v Ljubljani ali Kranju. V tem času lahko poskusite s toplimi obkladki v predelu bolečine. Zavzemajte čim bolj ugodne položaje in izogibajte se nepotrebnim obremenitvam.Takšne in podobne poškodbe lahko nastanejo tudi pri telovadbi, ne le pri delu. Pri večini vadb, vodenih treningih je v ospredju moč, hitrost. Vedeti pa morate, da fizična obremenitev ne obremeni le vaših mišic, ampak tudi sklepe, ligamente, hrustanec. Zato bodite previdni pri izbiri vaj in kako se lotite dela.Ustavite se in pomislite na svoje telo, preden poprimete za uteži, lopato, vedro. Poskrbite tudi za sprostitev po psihičnih obremenit­vah, saj so te velik in pogosto skrit dejavnik za pojav številnih težav. Vem, da vam bo to vzelo nekaj časa in se bo treba potruditi. Za svoje zdravje lahko veliko naredite sami, po informacije pa le pojdite k strokovnjakom.