Bonsajske vojske kot branik Evrope

Po neobičajno mirnih božičnih in novoletnih dneh je ameriški poseg v Venezueli hitro zatresel Evropo. Ameriško stegovanje prstov po Grenlandiji in žuganje z vojaško zasedbo tega danskega območja, ki sta sledila, sta bruseljsko politiko, sicer vajeno dramatičnih pretresov in kriz, vrgla iz tira.

Tudi na hodnikih evropskega parlamenta v Bruslju, v katerega so se teden po počitnicah vrnili poslanci, je bil vrvež zaradi vse bolj zapletenega geopolitičnega položaja. Iz Nata prihajajo le mirni toni, saj na noben način nočejo vznemirjati Donalda Trumpa, ki ima zavezništvo na muhi že od prvega mandata.