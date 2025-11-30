Boris Dežulović: Kar so v nekaterih kulturah vampirji, so pri nas turisti

Malo je ljudi, ki jim z zanimanjem prisluhne vsa rajnka Jugoslavija. Boris Dežulović (1964) je eden izmed njih, res pa je, da ga nekateri berejo le zato, da ga lahko potem še bolj strastno sovražijo. Novinar, eden od ustanoviteljev legendarnega političnega tednika Feral Tribune, kolumnist, tudi Dnevnikovega Objektiva, in pisatelj, ki se v najnovejšem romanu (spet) ukvarja z idejo o atentatu na Hitlerja, se nam je oglasil iz svoje dalmatinske vasi, medtem ko je pobiral oljke in kuhal žganje za težke čase nove turistične sezone.