Boris Pahor ni bil popoln človek, a sem čutila njegovo ljubezen

V Ljubljano je novinarka, urednica in pisateljica Cristina Battocletti prišla ob izidu avtobiografije Borisa Pahorja Nikogaršnji sin, ki mu jo je pomagala spisati in je naposled pri založbi Mladinska knjiga le izšla tudi v slovenščini. »Ko sem sedela z njim in poslušala njegovo pripovedovanje, je bilo, kot bi šla na popotovanje. Včasih se je ponavljal, a je bil prav obseden s tem, da bi prikazal resnico in da žrtev fašizma in nacizma ne bi nikoli pozabili,« pravi. Gospoda, ki je bil njen prijatelj in zaupnik skoraj dvajset let, močno pogreša, vendar njegove modrosti ostajajo z njo.