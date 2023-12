Borut Pahor: Politiki je bilo podrejeno vse, vključno z družino

V nadaljevanju preberite:

Borut Pahor se danes poslavlja od aktivne slovenske politike, v kateri je preživel tri desetletja. Po izteku enoletnega obdobja, ko so mu kot nekdanjemu predsedniku pripadale pisarna in dve sodelavki, se bo posvetil novoustanovljenemu zavodu Prijatelji zahodnega Balkana, predaval, pa tudi predstavljal svojo knjigo Zmaga je začetek, Priročnik za politične & druge začetnike, ki je nedavno izšla pri Beletrini. V zadnjih dneh, ki jih je preživel v pisarni, je za Nedelo spregovoril o življenju po politiki, obžalovanjih in zmagah, domači in zunanji politiki, pa tudi, ali ob pogledu na pretekla tri desetletja ocenjuje, da je bilo vse skupaj vredno.