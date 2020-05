FOTO:Borut Pahor, predsednik: »Z Janšo tekmujeva in sodelujeva trideset let«

V Sloveniji razen njega ni politika, ki je opravljal vse tri najvišje politične funkcije, predsednika državnega zbora, premiera in predsednika republike. Vendar to ne pomeni, da je bila njegova politična pot usmerjena premočrtno navzgor, saj so ga leta 2011 zrušili kot premiera, leto pozneje pa ga niso več izvolili niti na čelo stranke, ki jo je vodil 15 let. A se je po nekaj mesecih vrnil in od takrat je spet nesporni kralj lestvice priljubljenosti politikov. Če berete Nedelo ob nedeljski jutranji kavi, je čisto mogoče, da to v istem trenutku počne tudi Borut Pahor.Gospod predsednik, katere časopise berete?Berem, kolikor morem. ...