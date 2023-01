Bosanci so nas imeli za »lude Slovence«

V članku preberite:

»Za pristno doživetje sveta in ljudi ni treba prek oceana,« pravita Urška Krišelj Grubar in Tomaž Grubar, ki sta se pred leti z otrokoma s kolesi odpravila na dolgo in vroče potepanje po Balkanu, od Gorenjske do Grčije in nazaj. O njihovih doživetjih pripoveduje potopisna serija Okrog srca do sveta, ki jo ob četrtkih predvajajo na TV3. Čeprav je nastala pred nekaj leti, prinaša tudi za ta čas spodbudno sporočilo o tem, kako je vredno živeti.