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    Bosanski klavec Ratko Mladić je živel desetletja dlje od žrtev

    Generalpolkovnik je sicer umrl v zaporu, a mirno in od starosti, desettisoče njegovih žrtev pa ne.
    Generalpolkovnik Ratko Mladić na vrhuncu moči med bosansko vojno, preden so Hrvati in Bošnjaki leta 1995 vojaško dohiteli bosanske Srbe. FOTO: Reuters
    Galerija
    Generalpolkovnik Ratko Mladić na vrhuncu moči med bosansko vojno, preden so Hrvati in Bošnjaki leta 1995 vojaško dohiteli bosanske Srbe. FOTO: Reuters
    Gorazd Utenkar
    6. 9. 2026 | 11:00
    9:49
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    »Niso mu dovolili umreti v Srbiji, kjer je hotel umreti. To je necivilizirano dejanje brez precedensa in je neopravičljivo,« je prejšnji teden po smrti 84-letnega Ratka Mladića, vojaškega voditelja bosanskih Srbov v Bosni in Hercegovini med krvavo vojno po razpadu Jugoslavije (1992–1995), dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pozabil je omeniti, da Ratko Mladić žrtvam njegove vojske ni dovolil umreti, kjer so hotele. In da v nasprotju z njim niso umrle razmeroma mirno od starosti, ampak desetletja pred njim. Nobenega razloga ni, da bi razumen človek, če seveda kot Aleksandar Vučić ni politično preračunljiv, žaloval za Mladićem, ki je kot obsojeni vojni zločinec med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni umrl v zaporu v Haagu na Nizozemskem. Bil je eden glavnih krivcev za najbolj krvavo ...
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