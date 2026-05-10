Na pot v Bosno (in Hercegovino), dokler je še čas

Država premore dih jemajoče lepo naravo, zanimiva mesta, legendarno kulinariko, je kulturno pestra, dokaj poceni, dovolj majhna ter blizu Sloveniji.

Pomlad je najbrž najboljši čas za obisk Bosne in Hercegovine. Vrhovi gora so še zasneženi, a ni več mrzlo. Čeprav sije sonce, pa se gorata Bosna in posebno pretežno kamnita Hercegovina še ne segrejeta do poleti pogosto nevzdržne vročine. Država premore dih jemajočo naravo, legendarno kulinariko, je kulturno pestra, dokaj poceni in dovolj majhna ter blizu Sloveniji, da lahko kraje, ki jih je poleg mesta heroja Sarajeva treba videti, obiščemo v nekaj dneh. BiH je v prvi polovici 90. let preživela uničujočo vojno, kombinacijo zunanjih agresij Srbije in Hrvaške ter državljansko vojno med tremi največjimi narodi: Bošnjaki, nekoč smo jim rekli Muslimani, Srbi in Hrvati. Posledica tega in daytonskega sporazuma, s katerim je leta 1995 mednarodna skupnost končala vojno, ima določene posledice. ...