Boštjan Napotnik: V glavi sem še vedno isti človek, kot sem bil pri 20

Poznamo ga kot človeka mnogih zanimanj in marsikaj, kar ve in raziskuje, z veseljem deli z drugimi. Boštjan Napotnik - Napo je mojster kratke forme, spreten z besedami in kuhinjskim orodjem. Njegove presoje v Mladininem Konzumu so za marsikoga že leta odličen kažipot, številne, tudi ženske, pa rešujeta njegovi izvirni kuharski uspešnici Kuhinja za prave moške in Orodjarna. In ker Napu besede lepo tečejo, se dobro znajde tako pred radijskim mikrofonom kot televizijskimi kamerami, iz kulinaričnih izzivov nastaja tudi blog kruhinvino.com. Že leta si služi kruh kot kreativni direktor marketinške agencije Futura DDB. No, kruh je tudi v resnici njegova velika ljubezen.