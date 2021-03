Boštjan Romih: V najini spalnici je več ženske energije

V intervjuju še preberite:



Kadar se zdi, da sta temelj sodobne družbe postala prepir in zmeda, se še toliko bolj prileže sogovornik, kot je Boštjan Romih. Na življenje namreč zna gledati stvarno in hkrati optimistično igrivo, samosvoje in pomirjujoče. Kultura bivanja tukaj in zdaj mu ni tuja ne poklicno ne zasebno. Spomladi se je vrnil na male zaslone TV Slovenija v novi sezoni oddaje Ambienti, blesti pa tudi kot mož in oče.