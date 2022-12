Božični duh Beljaka

Najbolj izstopata Celovec in Beljak, ki smo ga obiskali pred dnevi. Božični sejmi in okrašeni trgi v obeh mestih so v primerjavi z adventnim dogajanjem na Dunaju skromni, a zato toliko bolj prisrčni in predvsem obvladljivi. Manj je namreč lahko tudi več. Najhitreje se bomo v Beljak pripeljali skozi karavanški predor, a bo treba odšteti 15,20 evra predornine v obe smeri in 9,90 evra za avstrijsko desetdnevno vinjeto.

Vendar to seveda ni edina pot do Beljaka. Mi smo se tja podali čez prelaz Korensko sedlo, ki je svojevrstno doživetje, še posebno v zimskih razmerah. Adventni izlet v Avstrijo smo tokrat izkoristili tudi za preizkus avtomobila, Fordove kuge z varčnim hibridnim pogonom, ki združuje 2,5-litrski bencinski štirivaljnik, litij-ionsko pogonsko baterijo in elektromotor.

Adventni izlet smo izkoristili še za preizkus hibridnega forda kuge. FOTO: Urša Bavčar

Takšna kombinacija je med testom poskrbela za povprečno porabo ugodnih 6,5 litra bencina na 100 prevoženih kilometrov. Med vzponom na zasneženo Korensko sedlo smo si na trenutke zaželeli, da bi imela testna kuga inteligentni štirikolesni pogon, s katerim lahko opremimo tako dizelske kot hibridne kuge.

Kot avtomobilistični novinar sem prepričan, da je štirikolesni pogon pri SUV-modelih vedno prednost, ne glede na letni čas. Vozilo ima z njim bistveno boljši oprijem, predvsem na spolzkem vozišču. Da bi prednosti pogona 4x4 dobro izkoristili, je ključno, da je avtomobil obut v primerne in kakovostne pnevmatike.

Kulinarični advent

Večina adventnega dogajanja je umeščena v staro mestno jedro, zato je iskanje prostega parkirnega mesta lahko izziv. Mi smo ga dokaj hitro našli na dravskem obrežju (v navigacijsko napravo vnesete parkirišče na Gerbergasse) in ga plačali prek mobilne aplikacije easypark, seveda pa lahko kupite parkirni listek tudi na parkomatu. Za dobro uro parkiranja boste odšteli evro, saj so mestne oblasti v adventnem času »podarile« 20 minut brezplačnega parkiranja.

Drsališče pred mestno hišo FOTO: Urša Bavčar

Še več, v tem času lahko obiskovalci Beljaka ob petkih med 12. in 18. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro parkirajo do tri ure brezplačno. Edino, kar je treba storiti, je, da s parkirno uro ali na listku papirja označimo čas prihoda. Na ulicah mestnega središča lahko v tem času brezplačno parkiramo tudi med delovniki od 18. ure do 8. ure naslednjega dne, ob sobotah po 13. uri in ob nedeljah ves dan.

Ob farni cerkvi na Zgornjem cerkvenem trgu je ob koncih tedna, od petka do nedelje, živahno na umetnostnem adventnem sejmu, kjer domači rokodelci v živo izdelujejo različne izdelke, tudi beljaške jaslice, ki so prava posebnost.

Ko se zmrači, zasvetijo praznične lučke, ki so v celoti v LED-tehnologiji in temu primerno varčne. V Beljaku potekajo kar trije adventni sejmi hkrati. Praznične hiške so svoja vrata odprle že 18. novembra in bodo vabile vse do predbožičnega večera v soboto, 24. decembra.

Glavni trg, Hauptplatz, je prizorišče adventa v kočah (Villacher Hütten Advent), kjer nas poleg velike božične jelke pričaka sedem ličnih lesenih koč z raznoliko gostinsko ponudbo. Te bodo odprte vse do 31. decembra. Sladkosnedi pridemo na svoj račun v Cimzarjevi koči, kjer poleg praženih mandljev ponujajo še s čokolado glazirano sadje in celo slovenske specialitete, kot je kremna rezina.

Velika omela za zaljubljene in ukradene poljube na Nikolajevem trgu FOTO: Urša Bavčar

Koča Gerlitzenalpe je pravi naslov za ljubitelje piščancev na tisoč in en način. In koliko bomo odšteli za božične dobrote na beljaških stojnicah? Kuhano vino stane približno štiri evre, skodelica toplega čaja skoraj tri evre, golaž z žemljo okoli pet evrov, za porcijo palačink z nutello in vanilijevo omako pa bomo odšteli skoraj sedem evrov.

Za zmrzljivce, otroke in umetniške duše

Okolica farne cerkve svetega Jakoba je prizorišče tradicionalnega adventnega sejma, kjer nas pričaka okoli 40 ličnih hišk, v katerih ponujajo različne izdelke, primerne za praznična darila. Med drugim bomo našli pletenine, različne izdelke domače obrti in lokalne dobrote, kot so siri, suhomesni izdelki in žganja.

Več informacij o adventnem dogajanju v Beljaku najdemo na spletni strani www.villacheradvent.at.

Ob farni cerkvi na Zgornjem cerkvenem trgu (Oberen Kirchenplatz) je ob koncih tedna, od petka do nedelje, živahno na umetnostnem adventnem sejmu (Villacher Kunst Advent), kjer domači rokodelci v živo izdelujejo različne izdelke, nekateri med njimi so tudi beljaške jaslice, ki so prava posebnost. Na sejmu imamo tudi enkratno priložnost, da pogledamo čez rame mojstrov in pobliže spoznamo, kako nastajajo umetnine.

V Beljaku je poskrbljeno tudi za mlade in mlade po srcu. Tako se lahko pred mestno hišo na trgu Rathausplatz preizkusimo na drsališču. Če drsalk nimamo s seboj, si jih je mogoče izposoditi. Ob jelki na Glavnem trgu je otroški kotiček, kjer se lahko otroci vozijo z vlakcem ali uživajo na vrtiljaku.

Darila za sladkosnede FOTO: Urša Bavčar

Vsako soboto in nedeljo ob 14. uri se lahko z Glavnega trga odpeljemo v kočiji, ki jo zadnjih deset let na adventni sejem pripelje družina Haberle. V njej je dovolj prostora za deset potnikov, kočijaž pa nas odpelje čez dravski most do glavne železniške postaje in nazaj.

Svojevrstno doživetje je vsekakor obisk svetlobne instalacije v parku nekdanjega beljaškega Parkhotela, ki jo je zasnoval znameniti otroški pisatelj Thomas Brezina. Thomas Brezina's Christmas & Winter Wonderland, Božična in zimska čudežna dežela Thomasa Brezine, kakor se imenuje razstava v parku, je odprta vsak dan od 16. do 21. ure, vstop pa je brezplačen.