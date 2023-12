Bradley Cooper: Dajte mi pristno žensko, pa bom srečen

V nadaljevanju preberite:

Priljubljenemu ameriškemu igralcu Bradleyju Cooperju je svetovno slavo prinesla Prekrokana noč. Po tej odštekani in rekordno dobičkonosni komediji se je začel uspešno uveljavljati tudi kot producent in režiser v megalomanskih filmskih projektih, kot sta Zvezda je rojena in Joker. Hollywoodski ustvarjalec italijansko-irskih korenin, dvakratni grammyjevec, večkratni nominiranec za oskarja in zlati globus ter oče šestletne deklice bo 5. januarja zakorakal v 50. leto.