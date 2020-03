FOTO:Brane Grubar, igralec: »Vse življenje so mi pri srcu mali ljudje«

Kako izjemna priljubljenost nadaljevanke V imenu ljudstva vpliva na vaše življenje?Na te stvari sem dosti imun. Če me ljudje prijazno ogovorijo, jim seveda odgovorim, včasih me tudi kaj vprašajo o nadaljevanki. Ne delam pa okoli tega velikega hrupa, točno vem, da bo to trajalo en mesec, dokler traja nadaljevanka in mogoče še en mesec zatem, potem pa se bo končalo. Vas ustavljajo v trgovini in na tržnici, kot v času, ko ste bili Polkovnik v izjemno priljubljenih Vrtičkarjih?Ja, že v času Vrtičkarjev sem šel kar težko na tržnico. Tisto je bila še veliko bolj ljudska tematika, gospe so prodajale, gospe so kupovale in vedno ...