Branimir Štrukelj: Reforma odloča o prihodnosti javnega sektorja in storitev

V nadaljevanju preberite:

Po 28 letih na čelu največjega panožnega sindikata, za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo (Sviz), ter po deset let krajšem obdobju vodenja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije ima za seboj pogajanja s predstavniki več kot desetih vlad. A Branimirju Štruklju (letnik 1957) se zdi, da so pogajanja o plačah, ki potekajo trenutno, odločilna. Če plačne reforme ne bomo izpeljali zelo kmalu, nas najprej čaka stavkovni val, javne storitve pa bo v naslednjih letih prevzel zasebni sektor, pravi.

Sindikati javnega sektorja ste se januarja zavezali, da ne boste stavkali vsaj do 13. septembra, če se vlada ne bo dogovorila za odpravo nesorazmerij z nobeno skupino posebej. Kaj to pomeni?

Če bi vlada dvignila plače zdravnikom ali sodnikom, bi stavkovni mir propadel. Gotovo bi se v kratkem času v javnem sektorju sprožil obsežen val stavk, v katerem bi vsaka skupina poskušala dobiti čim več. To se bo zgodilo tudi, če do 13. septembra ne bo novega plačnega sistema oziroma ne bomo podpisali dogovora o povišanju plač, nove kolektivne pogodbe v javnem sektorju, in v državnem zboru ne bodo sprejeli zakona o plačnem sistemu. V resnici to pomeni, da se moramo dogovoriti do poletnih počitnic, drugače se bo začel stavkovni val, ki bo zelo širok, zajel bo verjetno vse dele javnega sektorja. Če bo prišlo do tega, je vprašanje, koliko časa lahko vlada to zdrži.