Brata v bolečini, ki prija

Dvanajst ur vožnje v eno smer, sredi dirk vlačilcev, ki očitno ne vedo, da je medsebojno prehitevanje na avtocesti prepovedano, vse skupaj pa se dogaja nekaj deset višinskih metrov nad obalo, kjer gospoda že dolga desetletja paradira v užitkarskih metropolah Sanremo, Nica, Monte Carlo, Cannes, Antibes in Saint-Tropez. Malo pozneje zaslutiš van Goghov Arles, Avignon, ki je skoraj bolj papeški od Vatikana ... Nič ne more zmotiti poti do provansalskega mesteca Bédoin, zgolj tankanje bencina. Medtem ko obstajajo kraji, kamor ljudje romajo, ker se je nekomu nekoč prikazala Marija ali kdo iz sorodstva, se v Bédoin množice zgrinjajo, ker se je marsikomu v zgodovini prikazala podoba zmagovalca prestižne etape francoske pentlje.