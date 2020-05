FOTO:Brez gora se svet ne bi podrl

Sara Jaklič in Marija Jeglič, kranjsko-ljubljanska naveza najuspešnejših slovenskih alpinistk zadnjih dveh let, je na odpravi na norveškem otoku Senja še pred epidemijo novega koronavirusa kljub muhastemu vremenu preplezala več zahtevnih smeri.Izstopata prvenstveni kombinirani ledno-skalni smeri Postrv na suhem in Slepeče luči, kar je nov vrhunski dosežek ženskega alpinizma.Z Marijo Jeglič sta na odpravo na Norveško ušli zadnji hip, pred izbruhom pandemije.V bistvu sva jo dobro odnesli. Po elektronski pošti so naju iz Slovenije spraševali, kako je na Norveškem, ali se bova lahko vrnili, da je pri nas zelo resno. A razen na ...