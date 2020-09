FOTO:Brez stroškov do prijetne toplote

Prikupna oblačila in dodatki

Mrzli dnevi niso daleč, a pretopla stanovanja niso ne zdrava ne do okolja prijazna. FOTO: Shutterstock

Hiša, odeta v ovijalke

Vzpenjalke poslopjem ne dajejo le pravljičnega videza, temveč so tudi odlična toplotna izolacija v vseh letnih časih. FOTO: Shutterstock

Prezračevanje štirikrat štiri minute

Skrb za radiatorje

Od miganja do stiskanja

Naredimo sami: odeja v slogu morske deklice

Za izdelavo prikupnega in uporabnega unikatnega dodatka za dom, ki pogreje še tako mrzla stopala, zadošča tudi povprečno znanje šivanja. Potrebujemo le plišasto oziroma kakšno podobno mehko pleteno odejo, šivanko in sukanec. Pletenino po dolžini prepognemo na pol in rob zašijemo tako, da nastane tulec. Nato zašijemo eno odprtino tulca. Z vrvico enake ali podobne barve ga zavežemo, repek pa na sredini naberemo in prišijemo. Takoj zatem lahko že smuknemo v udobno in toplo zavetje. Takšnega unikatnega izdelka bodo veseli otroci in odrasli, saj spodbuja igrivost in veselje. Zelo ljubek je tudi nakvačkan ribji repek.

V prikupni odejici ne bo toplo le najmlajšim. FOTO: Shutterstock

Same in osamljene bolj zebe

Pa vendar nas prav vrnitev k zakonom narave dela zares močne tako duševno kot telesno. Zbrali smo nekaj nasvetov, kako z le malo ali celo nič denarja prihraniti pri ogrevanju bivalnega okolja na kar najbolj ekološki, do narave prijazen način.Nekateri napotki so tudi zabavni in očem všečni, zato jih je vredno preizkusiti.Vsak sam ve, katera temperatura mu v katerem delu stanovanja ali hiše najbolj prija. Po osnovnih zdravstvenih smernicah naj bi bilo v dnevni sobi in kuhinji ter jedilnici približno 20 stopinj Celzija, v spalnici nekaj stopinj manj, v kopalnici pa najtopleje. Kadar se strastno predajamo denimo peki in kuhanju, lahko ogrevanje v kuhinji seveda precej zmanjšamo, saj je zrak takoj toplejši.Kdor sredi ledeno mrzle zime v stanovanju večino časa preživi napol gol, saj termometer v njem kaže okoli 24 stopinj Celzija ali več, ne skrbi najbolje za svoje zdravje in okolje. Ko se odpravi na prosto, je namreč izpostavljen nenaravnim toplotnim preobratom in s tem stresu; seveda se takšen neekološki življenjski slog pozna tudi na bančnem računu v večjih odhodkih.Mnogo bolj preudarno je, če v bivalnih prostorih nastavi nižjo temperaturo ter hkrati poskrbi za edinstvena topla udobna oblačila in dodatke za dom. Le malce spreten moraš biti s škarjami in vdeto nitjo v šivanki, pa lahko denimo navadno trenirko iz pliša in jopo imenitno prenoviš že samo z dodanimi naborki, všitki ali našitki.Tudi odejo je mogoče z nekaj šivi spremeniti v ribji rep za vse generacije. Med gledanjem televizije ali branjem priljubljenega čtiva se lahko vsi, ki tarnajo zaradi mrzlih nog, pogrejejo in pocrkljajo v slogu morske deklice ali morskega dečka.Tako kot si jeseni nadenemo toplejša oblačila, je pametno razmisliti o primerni toplotni zaščiti bivališč. Sodobna izolacijska okna in vrata ter primerno izolirana streha in strop v neogrevani kleti lahko pripomorejo k velikim prihrankom energije, a obstaja tudi prastara rešitev – ozelenitev fasade z ovijalkami oziroma plezalkami.Z njo na naraven način uravnovesimo temperaturna nihanja, ki jih prinašajo različni letni časi; ne bo nam le topleje pozimi, temveč tudi hladneje poleti. Z zelenjem obrasla hiša je poleg tega videti očarljivo. Pri ohranjanju toplote v svojem domu si lahko pomagamo tudi z roletami, tako da jih še pred sončnim zahodom oziroma občutnim padcem temperature spustimo.Zaradi strahu pred virusi mnogi zjutraj, ko zapustijo svoje bivališče, po več ur pustijo odprta okna, medtem ko hkrati delujejo radiatorji. Takšna praksa je primerljiva z metanjem evrskih kovancev skozi okno, še posebno če je to odprto na nagib. Opisano prezračevanje je precej neprimerno, tudi če se borimo z jesensko in zimsko plesnijo.Veliko bolj učinkovito in manj potratno je, če štirikrat na dan na stežaj odpremo okno le za štiri minute, tako da nastane prepih. To zadostuje, da bivalni prostor zadovoljivo prezračimo.Nepoboljšljivi romantiki obožujejo stare domače peči in kamine s pravim ognjem, a večina se v hladnih dneh ogreva z radiatorji. Te je treba posebno pred ogrevalno sezono dobro očistiti. Da bodo čim bolje delovali, moramo iz njih vsake toliko izpustiti zrak, kar lahko storimo s posebnim ključkom, ki ga prodajajo v vseh tehničnih trgovinah.Kdor redno skrbi za odzračevanje, lahko zmanjša stroške ogrevanja za najmanj deset odstotkov. Kadar ni nikogar doma več ur ali dni, je smiselno temperaturo znižati vsaj za nekaj stopinj, nikakor pa ni pametno radia­torja popolnoma izključiti, saj vnovično ogrevanje povsem ohlajenih prostorov praviloma ni poceni.Ob delujočem radiatorju prav tako ne smemo imeti omar, sedežnih garnitur, težkih zaves, saj takšne prepreke upočasnjujejo segrevanje prostora oziroma kroženje zraka.Kdor doma pretežno miruje, ga seveda zaradi slabše prekrvitve prej zazebe. Že zjutraj je včasih tako težko zlesti izpod tople pernice, zato se za lažji začetek dneva kar takoj lotimo primernega ogrevanja. Ležeč na hrbtu, naredimo po pet lahkih trebušnjakov, ko se le malce dvignemo od podlage, ter pet dvigov medenice oziroma zadnjice.Med umivanjem zob si zavrtimo poskočno pesem, ob kateri ne moremo ostati pri miru. Oblačila, posebno nogavice, si, tik preden si jih nadenemo, segrejmo na radiatorju. Čez dan se lahko ogrejemo s pospravljanjem ali v kopeli. Zvečer se na sedežni garnituri stisnimo k osebi, ki jo imamo radi in ima ona rada nas; takoj nam bo topleje pri srcu in v telesu.Še posebno če bo v rokah skodelica tople bistre piščančje juhe, ingverjevega čaja z limono in medom ali vroče čokolade s kančkom cimeta. Zagotovljeno zelo vroče in prijetno bo zaljubljenim parom, ki jih bo zamikalo še kakšno drugo, intimno miganje in se mu bodo predali z vsem srcem.Po študiji Univerze v Torontu same in osamljene ljudi pogosteje zebe. Prav zato zanje ni primerno, da se dolgo zadržujejo pred zasloni oziroma zatekajo v virtualne svetove; namesto tega naj si raje najdejo družbo prijateljev in sorodnikov. Ste se prav ta trenutek spomnili na nekoga, ki je osamljen in veste, da bi bil vesel pogovora in druženja v živo? Pokličite ga. Pristna, zanesljiva toplina in toplota nastajata tudi tako – najprej v srcu in telesu, nato še okoli nas.