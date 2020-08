FOTO:Brez vprašanja: oči, kako dolg je še ta klanec

Na kolo za zdravo telo, je bila med »karantenskimi« časi ena od manter številnih slovenskih družin. Ko ni bilo mogoče početi veliko drugega, so številni kolesarili po domači občini in na novo odkrivali čare svoje okolice.Zdaj to morda počnejo po drugih koncih Slovenije, ki je v novi realnosti najbolj priljubljena turistična destinacija domačih gostov. V pomoč jim bo gotovo Družinski kolesarski vodnik, v katerem je Simon Demšar, osnovnošolski učitelj angleščine in geografije z Bleda, sicer pa kolesarski svetovni popotnik, zbral 50 tras, na katerih od Lendave do Pirana uživajo tudi tisti, ki ne marajo klancev. Čas ...