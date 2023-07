Brezkompromisni filmski velikan

V nadaljevanju preberite:

Delo filmskega režiserja je težavno, saj gre pogosto za boj med njegovo vizijo, idejami scenaristov in seveda producentov, ki jih bolj kot režiserjeve umetniške želje zanima dobiček. Veliki ameriški režiser Stanley Kubrick se je temu izognil tako, da je scenarije za večino svojih filmov napisal sam, jih režiral in produciral. Začuda so mu tudi filmski studii pri ustvarjanju dali proste roke in v skoraj pol stoletja je ustvaril niz filmskih mojstrovin, za mnoge enega najboljših in najvplivnejših filmskih opusov vseh časov.