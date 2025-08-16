Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

V nadaljevanju preberite:

V reki Vipavi, ker ni avtohtona vrsta, se lahko ribiči z največjo sladkovodno pošastjo pri nas, somom, borijo vse leto. Eden najprestižnejših ulovov je sredi julija uspel članu RD Renče Klemnu Bercetu. Som, nekaterim grd, drugim simpatičen brkač, desetletja svojega življenja, ako ga ne uplenijo, preživi med spanjem in prehranjevanjem. Lovi pretežno ponoči, podnevi pa kot da ga ni. Da o zimskem hiberniranju ne govorimo.

Povprečen ribič največkrat ujame takóóóóóó veliko ribo. Naslovnik mu verjame ali ne. So pa trofejne ribe, ki so še kako merljive, preverljivo izjemne. Sredi Renč se pogovarjava s članom upravnega odbora in ribiškim čuvajem ribiške družine Renče, 28-letnim Aljažem Troho. O čem že? O tem, kar je sredi julija na reki Vipavi uspelo članu njihove družine Klemnu Bercetu.

Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi. Neuradno, brez fotografij in konkretnih dokazov, naj bi bil pred nekaj leti neki ulov še trofejnejši od Bercetove 247 centimetrov velike, dolge mrcin