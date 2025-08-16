  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi.
    Klemen Berce s svojim 247-centimetrskim ulovom FOTO: Osebni arhiv
    Galerija
    Klemen Berce s svojim 247-centimetrskim ulovom FOTO: Osebni arhiv
    Grega Kališnik
    16. 8. 2025 | 08:00
    11:47
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    V reki Vipavi, ker ni avtohtona vrsta, se lahko ribiči z največjo sladkovodno pošastjo pri nas, somom, borijo vse leto. Eden najprestižnejših ulovov je sredi julija uspel članu RD Renče Klemnu Bercetu. Som, nekaterim grd, drugim simpatičen brkač, desetletja svojega življenja, ako ga ne uplenijo, preživi med spanjem in prehranjevanjem. Lovi pretežno ponoči, podnevi pa kot da ga ni. Da o zimskem hiberniranju ne govorimo.

    Povprečen ribič največkrat ujame takóóóóóó veliko ribo. Naslovnik mu verjame ali ne. So pa trofejne ribe, ki so še kako merljive, preverljivo izjemne. Sredi Renč se pogovarjava s članom upravnega odbora in ribiškim čuvajem ribiške družine Renče, 28-letnim Aljažem Troho. O čem že? O tem, kar je sredi julija na reki Vipavi uspelo članu njihove družine Klemnu Bercetu.

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi. Neuradno, brez fotografij in konkretnih dokazov, naj bi bil pred nekaj leti neki ulov še trofejnejši od Bercetove 247 centimetrov velike, dolge mrcin

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Bele štorklje

    V boju za gnezdo teče tudi kri

    Letos so v Sloveniji našteli rekordno število parov belih štorkelj. Način štetja je preprost, hkrati pa je zelo pomemben pokazatelj dogajanja v okolju.
    Grega Kališnik 10. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Počitniški namigi

    Smisel poletja je (le) branje na plaži

    Kaj nam preostane, ko imamo po večmesečnem trdem treningu izklesano telo in jasne misli? Branje pod poletnim, svobodnim soncem.
    Grega Kališnik 6. 7. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Sončni razcvet je šel v Španiji prehitro in predaleč

    Pedro Sánchez svojo državo opisuje kot »globalni zgled« v prehodu na zeleno energijo, a cene – in dobički – so strmoglavili.
    Financial Times 15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ribolovribičisom

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Cincinnati

    Zverev do polfinalnega srečanja z Alcarazom

    Nemški teniški igralec Alexander Zverev je še zadnji polfinalist teniškega mastersa v Cincinnatiju. Pri ženskah izpadli prvi igralki sveta.
    16. 8. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po srečanju na Aljaski

    Prve dame na Aljaski ni bilo, je pa Putinu napisala pismo

    Donald Trump je Putinu osebno predal pismo, v katerem opozarja na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini.
    16. 8. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Som, sladkovodni velikan

    Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi.
    Grega Kališnik 16. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Som, sladkovodni velikan

    Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi.
    Grega Kališnik 16. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo