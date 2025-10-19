  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nedelo

    Bronja Žakelj: Vse moje, ki jih ni več, sem obvarovala pred pozabo

    Bronja Žakelj je literarno uspešnico Belo se pere na devetdeset z režiserjem Markom Naberšnikom pospremila na film. Ta je silovit, čustven, a ne patetičen.
    »Ko gledaš film, se ti zdi, kot da bi stopil v časovni stroj, meni pa se je zdelo, kot da bi dobila nazaj svojo Vojkovo,« pravi Bronja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    »Ko gledaš film, se ti zdi, kot da bi stopil v časovni stroj, meni pa se je zdelo, kot da bi dobila nazaj svojo Vojkovo,« pravi Bronja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Urša Izgoršek
    19. 10. 2025 | 07:00
    24:28
    A+A-

    Pisatelji radi rečejo, da knjige, potem ko jih napišejo, zaživijo svoje življenje, in prav to se dogaja s prvencem Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset, za katerega je prejela tudi kresnika. Sedem let po izidu bo konec novembra slovenska premiera istoimenskega filma, avtorica pa s svojo iskreno in pogumno avtobiografsko zgodbo o odraščanju ob izgubi najbližjih in samotnem boju z boleznijo še vedno gostuje po Evropi. »Včasih se mi zdi, da je vse skupaj samo fikcija,« pravi.

    Zdi se, da vas vaš prvenec vodi po nepredvidljivih poteh. Avgusta je bila na filmskem festivalu v Sarajevu premiera istoimenskega filma, vzbudil je veliko pozitivnih odzivov, vi pa pogosto gostujete na literarnih večerih, tudi po tujini. Se kdaj uščipnete, ali morda sanjate?

    Ja, ščipam se v resnici že celo večnost. Zaradi stvari, ki so se mi v življenju zgodile, se mi je včasih zdelo, da vse skupaj sploh ni res, da je vse samo fikcija, da je vse samo film. In danes, ko vse, kar je bilo, film tudi zares je, se mi spet zdi enako. Da je vse fikcija, da je vse samo film.

    Bralci in bralke ji še vedno pripovedujejo, kaj vse jim je prinesla knjiga in kako so se identificirali z njo, ko piše o smrti, žalovanju, raku. FOTO: Jože Suhadolnik
    Bralci in bralke ji še vedno pripovedujejo, kaj vse jim je prinesla knjiga in kako so se identificirali z njo, ko piše o smrti, žalovanju, raku. FOTO: Jože Suhadolnik

    Od premiere je minilo že precej časa, a vtisi so gotovo ostali. Povejte nam, kako ste doživeli sarajevski festival, na katerem ste se z ekipo znašli v središču dogajanja in se sprehodili po rdeči preprogi.

    Še najlažje vam odgovorim, če se navežem na prejšnji odgovor, saj se mi zdi, kot da bi ves festival odsanjala. Predvsem na dan premiere se je zgodil popoln mrk. Fizično sem bila tam, noge so hodile po rdeči preprogi in usta so govorila, sicer pa sem bila od resničnosti dobesedno odklopljena. O tem, kako sem se počutila, največ pove, da sem naslednji dan prijateljico vprašala, zakaj ni prišla v dvorani do mene, ona pa mi je povedala, da sva govorili, da sva se objeli … Nisem pričakovala vsega tega, a očitno je bil to zame velik zalogaj in telo je svojo energijo preusmerilo v funkcije, ki so morale delovati, tisto, kar ni bilo čisto nujno, pa se je izklopilo. Še dobro, da sem v dvorani prepoznala vsaj svoja otroka. (smeh)

    Ste imeli čas za ogled katerega od predstavljenih filmov, je kateri naredil na vas poseben vtis?

    Imela sem karte za film Bog ne bo pomagal, a sem bila tako zbita, da ni šlo. Naslednje jutro me je čakal polurni intervju na sarajevski televiziji, zvečer pa naša premiera. Lepše bi bilo, če bi zmogla več, a imam omejitve in sprijaznila sem se z njimi.

    Ste v Sarajevu srečali kakšno veliko zvezdo?

    Razen zvezd filma Belo se pere na devetdeset nisem videla nikogar. (smeh) Kasneje sem slišala, da se je pred nami po rdeči preprogi sprehodil Willem Dafoe, ki ga obožujem. Če bi to vedela, bi se oblekla malo hitreje in preskočila frizerja.

    Kot soscenaristka ste bili močno vpeti v nastajanje filma. Ste končno verzijo videli že pred premiero v Sarajevu?

    Ja, Marko [Naberšnik] mi je film v celoti prvič pokazal konec julija. Zelo sem mu hvaležna, da sva ga gledala sama, saj opazovati svoje življenje na ekranu ni najbolj preprosta izkušnja, še sploh če se ti v življenju niso dogajale najbolj preproste stvari. Pred prvim ogledom sem občutila precejšnjo tesnobo, ampak po prvih prizorih je gmota v mojem grlu razpadla in vse, kar sem občutila, je bil mir. Zdelo se mi je, da se je kolektivni napor ekipe obrestoval, da so se vsi talenti in vsa znanja združili v kompaktno celoto in da je nastalo nekaj dobrega, nekaj lepega.

    Kmalu po izidu knjige sem gostovala v Studiu City, ki ga je tisti večer režiral Marko. Po oddaji naju je Marcel predstavil in Marku rekel, da bi moja knjiga lahko bila film. Mislila sem, da bo ostalo pri tem, a Marko jo je zares prebral in me poklical.

    Kako velik cmok ste imeli v grlu, ko so se v dvorani ugasnile luči? Vas je bolj skrbel odziv gledalcev ali kako boste sami podoživeli svoja težka mladostna leta?

    Mislite v Sarajevu? Ja, tam v tisti veliki dvorani se je gmota v mojem grlu spet zgostila, saj zasebnosti ni bilo več. Iz intimne izkušnje je film zdrsnil v dogodek, v kolektivno izkušnjo, postavljen na tnalo presoj, kritik, interpretacij, in zato tisti cmok v mojem grlu ni hotel razpasti niti potem, ko so se že prižgale luči. Razpadel je šele dva dni zatem, ko smo izvedeli, da se je naš film po ocenah gledalcev uvrstil na tretje mesto med igranimi filmi, in ko je na filmskem festivalu Hercegnovi žirija nagrado za najboljšo žensko vlogo podelila Lei Cok in Anici Dobra, filmski Bronji in filmski Dadi. Ne glede na to, kaj vse si prigovarjaš prej, ne glede na to, da sem bila v sebi s filmom pomirjena, odziv drugih šteje, konec koncev smo film ustvarjali za gledalce. Želeli smo si, da se jih dotakne, da jih nagovori, da jih premakne.

    V igralski zasedbi so odlični igralci, Jurij Zrnec in Tjaša Železnik kot vaša starša, Iva Krajnc Bagola, Polona Juh, Saša Tabaković, Anica Dobra je vaša babica Dada, vas pa sta odigrali Mei Rabič kot deklico in Lea Cok kot najstnico. Ste imeli kakšno posebno željo glede izbire igralcev?

    Zasedba je bila v rokah Marka in producenta Aleša Pavlina, je pa res, da so bile nekatere vloge dodeljene prav igralcem in igralkam, o katerih sem tudi sama mislila, da bi lahko najbolj prepričljivo odigrali določen lik. Nad končnim izborom sem navdušena in morda prav zato med gledanjem filma primerjav sploh ne delam, saj imam občutek, da je Lea jaz, Anica Dada, Tjaša moja mama, Jurij moj oče … Zame se je vse zlilo v eno. Ne gledam več filma o svojem življenju, gledam svoje življenje.

    Je imela Lea Cok za vas kakšno vprašanje, glede na to, da je v času, ko ste odraščali, niti na svetu še ni bilo?

    Lea me je največ spraševala o podrobnostih onkološkega zdravljenja, saj je želela ujeti fizično in čustveno verodostojnost, ujeti realnost in pristnost brez zdrsa v karikiranje ali patetiko. Prizor, o katerem sva največ govorili, poklicala me je večer pred snemanjem, je bil prizor, v katerem se je zdravnici, ki jo je odlično upodobila Polona Juh, med odvzemom kostnega mozga skrivila igla, tako da je ni mogla izvleči iz moje medenične kosti. Skupaj sva šli skozi ves postopek, skozi vsa občutja – od začetnega nelagodja, ko se uležeš na mizo, do popolne panike. Lea je prizor odigrala silovito, o čemer pričajo tudi močni odzivi občinstva.

    Leo Cok, ki je v filmu igrala mlado Bronjo, so pred snemanjem najbolj zanimale podrobnosti onkološkega zdravljenja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Leo Cok, ki je v filmu igrala mlado Bronjo, so pred snemanjem najbolj zanimale podrobnosti onkološkega zdravljenja. FOTO: Jože Suhadolnik

    Roman pripoveduje tudi o življenju v nekdanji Jugoslaviji, o kateri najbrž z nostalgijo beremo in gledamo vsi, ki smo doživeli tisti čas. Je to morda še dodaten element, zaradi katerega je bila publika navdušena nad filmom?

    Ja, tako kot v romanu tudi v filmu pronica duh in sentiment časa skozi drobne intimnosti in vsakdanje banalnosti povprečne socialistične družine. Gre za kolektivno izkušnjo, za skupen spomin, v katerem se prepozna mnogo gledalcev in gledalk, saj smo takrat vsi živeli precej podobno. Silvestrovo smo preživljali ob gledanju televizije, navijali smo za Križaja in brata Petrič, nosili podobne puloverje, podobne frizure, imeli oranžne luči Meblo, ob sobotah sesali, ob nedeljah pa šli na piknik obrnit kakšen kremenateljc ali dva.

    Kako pa sta se na dejstvo, da se je mamina knjiga prelila v film, odzvala vaša otroka Katjuša in Matija? Pred leti ste mi rekli, da je hči knjigo hitro prebrala, sin pa je rekel, da bo raje počakal na film.

    Precej podobno kot pred sedmimi leti. Katjuši je bil zelo všeč, Matija je pa rekel, da je ok, ampak malo predolg, da bi on vsak prizor malo skrajšal in potem bi bilo to to, ker da mu je kar vroče in da ga kar boli hrbet, ampak da ne ve točno, ali je to zaradi filma ali mogoče zaradi busa, ampak najbrž je kriv avtobus.

    Sta se navadila na to, da je mama v teh letih postala precej znana osebnost?

    Ne vem, ali je znana osebnost ravno najboljši izraz, sicer pa se nista imela pravzaprav na kaj navaditi, saj je vse bolj ali manj enako, kot je bilo prej. Samo sem ter tja ju kdo vpraša, ali sta moja, in mislim, da se jima kar dobro zdi, ko rečeta, da sta. Še največ težav ima zadnji mesec naš Totko, zavetiščni mešanček. Zadnja leta sem bila bolj ali manj doma, na dopust sem ga vedno vzela s seboj, tako da je doživel pravi šok, ko sem s kovčki odšla v Sarajevo brez njega. Začel je bruhati, dobil drisko, potem je začel šepati na zadnjo levo tačko, pa na zadnjo desno, in na koncu me je Katjuša klicala, da nepremičen leži sredi pločnika in da ga lahko samo še odnese domov. Ko sem se vrnila in ga vzela v naročje, je hiperventiliral in jezik mu je dobesedno padel iz ust. Ko sem šla pred dnevi prevod knjige predstavljat v Litvo in potegnila iz omare kovček, je naš Totek spet ležal sredi ceste, ampak se je potem nekako sestavil.

    Prepričani ste bili, da ima zgodba filmske elemente, in menda je že kmalu prišlo nekaj pobud, da bi po njej posneli film. Kako sta se našla z režiserjem Markom Naberšnikom?

    Povsem naključno, kot se pač zgodijo take stvari. Kmalu po izidu knjige sem gostovala v Studiu City, ki ga je tisti večer režiral Marko. Po oddaji naju je Marcel predstavil in Marku rekel, da bi moja knjiga lahko bila film. Mislila sem, da bo ostalo pri tem, a Marko je knjigo zares prebral in me poklical. Dobila sva se, dobila sva se velikokrat, saj nisem bila prepričana, ali sploh želim v vse to ali ne, imela sem namreč kar nekaj dvomov in zadržkov. A med nama se je ustvarilo zaupanje, v meni so prevladali radovednost, želja po ustvarjanju, želja po novem pisanju, želja po še.

    V tujini bralce in bralke morda bolj kot nas doma zanima, kako smo živeli v Jugoslaviji, kako smo doživljali njen razpad. Zelo me je presenetilo, ko mi je bralec v Italiji povedal, kako so ga začudili opisi živahnosti mojega otroštva, saj se mu je zdelo, da je bilo na drugi strani meje vse sivo in vse temno.

    Ste imeli kakšne pomisleke, strahove pred snemanjem?

    Normalno, veliko njih. Gotovo je šlo v prvi vrsti za odgovornost do moje družine, kako bodo vse skupaj sprejeli in videli moji. Spraševala sem se tudi, ali bo filmu uspelo ujeti duha knjige in njeno pristnost, ali nam bo uspelo prodreti globlje od niza bolj ali manj (ne)srečnih dogodkov in se dotakniti tudi univerzalnih vprašanj minljivosti in krhkosti naših življenj. Dvomila sem tudi o sebi. Bom znala pisati scenarij? Bom imela dovolj energije in moči za to? Skratka, dvomi so bili, dvomi so vedno, ko se podaš na neuhojeno pot. A zaupala sem Marku, producentoma Alešu Pavlinu in Andreju Štritofu in svojemu življenju, ki me je naučilo, da pot je, da skoraj vedno je, a treba si je upati narediti tisti prvi korak.

    Za vas kot avtorico je bil najbrž velik izziv preliti besedilo v filmski jezik. Kako sta od začetka zastavila sodelovanje z režiserjem?

    Za oba je bil to velik zalogaj, tako da sva se ogromno pogovarjala, preden sva se lotila pisanja. Čeprav smo zgodbo že imeli, to za film ni bilo dovolj. Ključno vprašanje je bilo, zakaj ga želimo posneti, kaj želimo sporočiti, kako zvesti želimo ostati izvirniku in kako vse to učinkovito prenesti v filmski jezik. Ko sva pisala scenarij, se nama je zdelo najpomembneje, da ostaneva v ključnih točkah zvesta romanu, da se dotakneva nekaterih pomembnih življenjskih tem ter da ohraniva duha in sporočilo zgodbe. Posebno pozorna sva bila, da ne zapadeva v karikiranje in patetiko.

    Sta scenarij dejansko pisala skupaj?

    Sva. A ne gre za to, da sva ga fizično pisala skupaj, da sva sedela drug poleg drugega, da je eden pisal in drugi komentiral. Zame bi bilo to povsem nemogoče, saj pri pisanju potrebujem mir, vse me hitro zmoti, vse mi gre na živce, posebno kadar se besede zataknejo in ne vem, kam in kako naprej. Najin način dela je bil torej tak, da sva med pogovori najprej razvila osnovno idejo, si naredila skico in potem je eden izmed naju nekaj napisal in poslal drugemu v preverjanje in dopolnitev. Tako je tekst potoval sem ter tja. Vmes sva se dobivala, usklajevala, iskala rešitve in premlevala različne zamisli.

    Med delom sta se najbrž spoznala v dobrih in slabih trenutkih. Kako bi vajin odnos opisali danes, ko je vse to za vama?

    Tisti, ki Marka poznajo, mi bodo verjeli, drugi najbrž ne, a slabih trenutkov v vseh teh letih ni bilo. Veliko je točk, ogromno trenutkov, kjer bi se lahko zataknila, saj gre za zelo občutljivo področje. Konec koncev ne gre le za ekranizacijo mojega romana, kar že samo po sebi prinaša izzive in potencial za konflikte, ampak za ekranizacijo mojega življenja. Srečala sva se po naključju, šla skupaj na zahtevno pot in jo skupaj tudi končala. In končala sva jo kot prijatelja. Mislim, da lahko to rečem v imenu obeh.

    Ste bili na snemanjih, so igralci želeli slišati tudi vaše mnenje?

    Na snemanjih sem bila, kolikor je bilo le mogoče. Zanimal me je namreč celoten proces, zanimalo me je, kako besede na papirju prehajajo v resnične podobe in v kaj se uresničujejo ideje iz scenarija. Z igralci sem se o njihovih vlogah pogovarjala predvsem pred snemanjem. Anici sem kazala Dadine fotografije, zanimalo jo je, kako se je spreminjala skozi čas, kako jo je oblikoval tok izgub in udarcev. Tjaša me je prosila za različne podrobnosti, malenkosti, utrinke, iz katerih bi si lahko ustvarila sliko moje mame.

    Na zunaj se najbrž ne vidi, a sem nekje na polovici svojih prejšnjih moči. S tem, kaj vse bi, pa ne morem, se ne ukvarjam preveč, sprejela sem pač nekatere omejitve in delujem v dometu svojih zmožnosti.

    Z Jurijem sva veliko govorila o večplastnosti mojega očeta, o tem, da ni zgolj duhovit lik, ampak v sebi nosi tudi stisko in nemoč. Mei me je veliko spraševala o sceni, ki jo je najbolj skrbela – trenutku, ko ji Dada pove, da mami umira. Pomembno ji je bilo, kako jo bo odigrala, in odigrala jo je briljantno! Tako rekoč z vsemi sem se slišala … Iva je, denimo, želela vedeti, kakšno glasbo je poslušala moja teta Marina, ki jo igra. In ko mi je Marina povedala, da Beatle, sem v tej glasbi tudi sama takoj prepoznala Marino. Tudi z Žigo Šorlijem, ki je upodobil lik mojega brata Roka, sva govorila, a povem vam, da nimam pojma, o čem. Pred njim sem stala kot vkopana, saj sta si tako podobna, da se mi je zdelo, da pred menoj ne stoji Žiga, ampak moj Rok.

    Medsebojno zaupanje je bilo osnova vsega, je po premieri povedal Naberšnik. Koliko ste mu lahko sugerirali svoje želje oziroma kdaj ste vedeli, da se morate prepustiti njegovim odločitvam?

    Med pisanjem scenarija sva hodila vštric, ko pa se je snemanje začelo, sem razumela, da se moram ustaviti in da je odslej Marko tisti, ki si bo pot naprej z ekipo utrl sam. Na začetku sem še nekaj pametovala, ampak zelo hitro sem dojela, da sem dala, kar sem dala, in da se je zdaj zgodil trenutek, ko moram zgodbo spustiti iz svojih rok, da jo gnetejo, oblikujejo, interpretirajo in uresničujejo drugi.

    Avtorica je za svoj prvenec Belo se pere na devetdeset  leta 2019 prejela nagrado kresnik za najboljši roman. FOTO: Voranc Vogel 
    Avtorica je za svoj prvenec Belo se pere na devetdeset  leta 2019 prejela nagrado kresnik za najboljši roman. FOTO: Voranc Vogel 

    Proces ustvarjanja filma je trajal kar sedem let in producent Aleš Pavlin je povedal, da je bil velik izziv »premik« v obdobje pred štirimi desetletji, zlasti z vidika scenografije in kostumografije. Kako natančno ste bili seznanjeni z dogajanjem in vsem, kar je frustriralo filmsko ekipo?

    Vsi zapleti in težave so se reševali mimo mene, nihče me ni obremenjeval z njimi, tako da sem na dan, ko je padla prva klapa, sedla, kot se reče, za pogrnjeno mizo. Za bogato pogrnjeno mizo. Sicer pa ja, vedela sem, da je rekonstrukcija življenja v osemdesetih zahtevna in ekipa je tu na vseh nivojih, od scenografije, maske do iskanja lokacij, kostumov, naredila izjemno delo. Ko gledaš film, se ti zdi, kot da bi stopil v časovni stroj, meni pa se je zdelo, kot da bi dobila nazaj svojo Vojkovo. Nekatere prizore so posneli celo na pravih krajih – valeto v telovadnici OŠ Mirana Jarca, ki sem jo obiskovala vseh osem let, prizor iz gimnazije, kjer dobim cvek, pa na gimnaziji Bežigrad, v učilnici za biologijo, kjer sem v prvem letniku zares dobila prvi cvek.

    Ob izidu romana ste povedali, da ste želeli zgodbo povedati tako, da »zveni naravno, predvsem pa brez patosa, moraliziranja in vzgojnih tonov«. Je režiserju oziroma filmu uspelo ujeti ta pristop?

    Ja, prepričana sem, da ja. Film je silovit in čustveno zelo zahteven, a ni patetičen. Odpira vprašanja, a ne moralizira in tudi ne kaže s prstom, kaj je prav in kaj ni. Skozenj govori življenje, takšno, kot življenje pač je. Z vso težo in vso lahkotnostjo, vsemi bolečinami, upanjem in hrepenenjem.

    Nameravate film pospremiti še na kakšen festival?

    Konec oktobra se odpravljam na CinEast v Luksemburg, pred premiero v Sloveniji pa mislim, da film potuje še na filmski festival Cottbus v Nemčiji, kjer pa mene ne bo.

    Po zvočni knjigi, ki je izšla že pred leti, je zdaj tu še filmska knjiga, v kateri so fotografije s snemanja, vi pa ste se ravnokar vrnili iz tujine, kjer ste nastopali na več literarnih večerih. Kje vse ste gostovali in kako vašo knjigo doživljajo v različnih kulturnih okoljih?

    Tokrat sem se vrnila z mini turneje po Litvi, kjer smo roman predstavili v mestu Šiauliai, bili smo tudi gostje 13. mednarodnega festivala Inkulturacija v Klajpedi, literarni večer pa smo imeli tudi v Vilni. Po Luksemburgu bom šla v Varšavo in Krakov, kjer bomo predstavili poljski prevod, sicer pa sem bila v teh letih bolj ali manj povsod, kjer je zgodba zaživela v tujem jeziku. V tujini bralce in bralke morda bolj kot nas doma zanima, kako smo živeli v Jugoslaviji, kako smo doživljali njen razpad. Zelo me je presenetilo, ko mi je bralec v Italiji povedal, kako so ga začudili opisi živahnosti mojega otroštva, saj se mu je zdelo, da je bilo na drugi strani meje vse sivo in temno.

    S tem, kaj vse bi počela, pa zaradi zdravstvenih omejitev ne more, se ne ukvarja preveč. FOTO: Jože Suhadolnik
    S tem, kaj vse bi počela, pa zaradi zdravstvenih omejitev ne more, se ne ukvarja preveč. FOTO: Jože Suhadolnik

    Iz Cobissa sem razbrala, da je bil roman preveden v hrvaščino, italijanščino, poljščino, bolgarščino, makedonščino … Imate morda podatek, v koliko tujih jezikih ga je mogoče prebrati?

    Trenutno je preveden v osem jezikov. Poleg teh, ki ste jih navedli, še v litovščino, srbščino in hebrejščino. Dober in lep je občutek, ko s svojo zgodbo presežeš meje jezika in kultur in ko roman zadiha v novih odtenkih in interpretacijah, saj tudi prevajalci vnašajo vanj del sebe.

    Ljudje, s katerimi ste se srečevali na literarnih večerih, so vam povedali, da so se doma prav zaradi vaše knjige začeli odkrito pogovarjati o bolečini in izgubi. Direktor Beletrine Mitja Čander je ob predstavitvi filmske knjige povedal, da le »redkokatera knjiga tako zareže v družbeno tkivo«, da je odprla razpravo o tabu temah, kot sta rak in invalidnost, in spremenila javni diskurz. Tudi sami občutite podobno?

    Naj ne zveni preveč pretenciozno, a zares mislim, da skozi mojo knjigo govori glas mnogih. Bralci in bralke namreč še vedno prihajajo in mi pripovedujejo, kaj vse jim je prinesla in kako so se identificirali z menoj, ko pišem o smrti, žalovanju, raku. Te teme gotovo vse bolj vstopajo v javni diskurz, ta vprašanja so manj tabuizirana in bolj reflektirana in veliko mi pomeni, če je tudi moja knjiga k temu nekaj dodala.

    Silvestrovo smo preživljali ob gledanju televizije, navijali smo za Križaja in brata Petrič, nosili podobne puloverje, podobne frizure, imeli oranžne luči Meblo, ob sobotah sesali, ob nedeljah pa šli na piknik obrnit kakšen kremenateljc ali dva.

    Pred petimi leti, ko sva se nazadnje pogovarjali, ste omenili, da je v vas močna želja po pisanju, a takrat ste bili še sredi okrevanja po bolezni, ki se je ponovila. So se vam moči in zdravje povrnili?

    Ne vem, na katerega raka točno mislite, ker sem jih od leta 2018 imela kar nekaj, a najbolj me je dotolkel ta na izvodilu trebušne slinavke, zaradi katerega sem morala prestati izjemno zahtevno operacijo po Whipplu. Od takrat preprosto nisem več ista. Na zunaj se najbrž ne vidi, a sem nekje na polovici svojih prejšnjih moči. S tem, kaj vse bi, pa ne morem, se ne ukvarjam preveč, sprejela sem pač nekatere omejitve in delujem v dometu svojih zmožnosti, neskončno hvaležna, da sem po vsem tem sploh še tu.

    »Neskončno hvaležna sem, da sem po vsem tem sploh še tu,« iskreno pove. FOTO: Jože Suhadolnik
    »Neskončno hvaležna sem, da sem po vsem tem sploh še tu,« iskreno pove. FOTO: Jože Suhadolnik

    Zmorete zdaj umiriti misli, ki so hotele predvideti in nadzorovati vse, kar bi se lahko zgodilo? Ste dosegli stopnjo, ko, če uporabim vaše besede, pustite življenju, da prinaša, kar pač prinaša?

    Bolj ali manj ja, so pa trenutki, ko se malo iztirim, ampak konec koncev je tudi to znak, da sem še živa. (nasmeh)

    Omenili ste mi tudi, da zbirate pogum za pisanje nove knjige, pravzaprav za prvi stavek. Ste že sedli k pisanju in kakšno zgodbo bi si želeli napisati?

    Ko bom vedela, kaj bi rada napisala, bo napisan tudi prvi stavek, a ga še ni. Mi je pa neka gospa na literarnem večeru pred leti rekla, naj še kaj napišem, ampak naj napišem kaj takega s srečnim koncem, ker ima ona rada srečne konce.

    Knjiga, film, gostovanja, novi stiki  … – vaš prvenec vam je najbrž do neke mere spremenil življenje. Katere stvari, ki ste jih doživeli prav zaradi knjige, omenjate s hvaležnostjo?

    Dolgi sva že, zato bom rekla samo tri stvari. Hvaležna sem, če se kdo zaradi moje knjige počuti malo manj samega, hvaležna, ker se zaradi nje malo manj samo počutim tudi jaz, in hvaležna, ker sem z njo vse moje, ki so šli in ki jih ni več, obvarovala pred pozabo. To je največ, kar sem še lahko naredila zanje.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Založniški tandem

    Renate in Samo Rugelj: Če hočeš vedeti, ali lahko z nekom živiš, delaj z njim

    Tek, pohodništvo in gibanje so rdeča nit njunega življenja, zato ni čudno, da so se znašli tudi v njihovih knjigah.
    Vesna Milek 11. 10. 2025 | 12:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Noah Charney

    Da bi šel iz Slovenije v ZDA? Moral bi biti res nor

    Že od najstniških let je vedel, da hoče živeti v Evropi, v Slovenijo pa ga je prinesla predvsem ljubezen in, kot pravi, matematika.
    Gorazd Utenkar 12. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Erica Johnson Debeljak

    Aleš je še vedno ob meni, čeprav sem pustila, da je odšel

    S pisateljico Erico Johnson Debeljak o njenem novem romanu Samo seks.
    Lucijan Zalokar 7. 6. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (Oddaja) Tarča za odstrel

    Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Okupacija, odeta v jezik investitorjev

    Načrt Donalda Trumpa ni mirovni projekt. Gazo vidi kot ameriško-izraelsko-zalivski protektorat, »palestinsko vprašanje« ostaja nerešeno.
    Saša Vidmajer 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Bronja Žakeljfilm Belo se pere na devetdesetMarko Naberšnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Jeza v Dortmundu

    Niko Kovač: Slabi smo bili prvi polčas, sodnik pa vso tekmo

    Največji derbi v nemškem nogometnem prvenstvu, »klassiker«, med Byernom in Borussio Dortmund (2:1) je močno ujezil tabor poražencev.
    19. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Avstrija bo vendarle podprla paket sankcij proti Rusiji

    Rusija je ponoči izstrelila tri rakete in 164 dronov, od katerih jih je ukrajinska vojska sestrelila 136. Včeraj v ukrajinskem napadu v Hersonu ubiti dve osebi.
    19. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Mitja Rotovnik: Drama in Nuk 2 sta krvavi rani nacionalne kulture

    Mitja Rotovnik, dolga leta prvi človek Cankarjevega doma, je spisal knjigo Gremo v Cankarja, v kateri popisuje zametke institucije in zanimivosti iz zakulisja.
    Urša Izgoršek 19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Anglež

    Izgnanec iz Manchestra ponovil dosežek legendarnega strelca

    Mason Greenwood je v tekmi francokega nogometnega prvesntva med Marseillom in Le Havrom zabil štiri gole za zmago s 6:2.
    19. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Mitja Rotovnik: Drama in Nuk 2 sta krvavi rani nacionalne kulture

    Mitja Rotovnik, dolga leta prvi človek Cankarjevega doma, je spisal knjigo Gremo v Cankarja, v kateri popisuje zametke institucije in zanimivosti iz zakulisja.
    Urša Izgoršek 19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Anglež

    Izgnanec iz Manchestra ponovil dosežek legendarnega strelca

    Mason Greenwood je v tekmi francokega nogometnega prvesntva med Marseillom in Le Havrom zabil štiri gole za zmago s 6:2.
    19. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo