Bronja Žakelj: Vse moje, ki jih ni več, sem obvarovala pred pozabo

Pisatelji radi rečejo, da knjige, potem ko jih napišejo, zaživijo svoje življenje, in prav to se dogaja s prvencem Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset, za katerega je prejela tudi kresnika. Sedem let po izidu bo konec novembra slovenska premiera istoimenskega filma, avtorica pa s svojo iskreno in pogumno avtobiografsko zgodbo o odraščanju ob izgubi najbližjih in samotnem boju z boleznijo še vedno gostuje po Evropi. »Včasih se mi zdi, da je vse skupaj samo fikcija,« pravi.

Zdi se, da vas vaš prvenec vodi po nepredvidljivih poteh. Avgusta je bila na filmskem festivalu v Sarajevu premiera istoimenskega filma, vzbudil je veliko pozitivnih odzivov, vi pa pogosto gostujete na literarnih večerih, tudi po tujini. Se kdaj uščipnete, ali morda sanjate?

Ja, ščipam se v resnici že celo večnost. Zaradi stvari, ki so se mi v življenju zgodile, se mi je včasih zdelo, da vse skupaj sploh ni res, da je vse samo fikcija, da je vse samo film. In danes, ko vse, kar je bilo, film tudi zares je, se mi spet zdi enako. Da je vse fikcija, da je vse samo film.

Bralci in bralke ji še vedno pripovedujejo, kaj vse jim je prinesla knjiga in kako so se identificirali z njo, ko piše o smrti, žalovanju, raku. FOTO: Jože Suhadolnik

Od premiere je minilo že precej časa, a vtisi so gotovo ostali. Povejte nam, kako ste doživeli sarajevski festival, na katerem ste se z ekipo znašli v središču dogajanja in se sprehodili po rdeči preprogi.

Še najlažje vam odgovorim, če se navežem na prejšnji odgovor, saj se mi zdi, kot da bi ves festival odsanjala. Predvsem na dan premiere se je zgodil popoln mrk. Fizično sem bila tam, noge so hodile po rdeči preprogi in usta so govorila, sicer pa sem bila od resničnosti dobesedno odklopljena. O tem, kako sem se počutila, največ pove, da sem naslednji dan prijateljico vprašala, zakaj ni prišla v dvorani do mene, ona pa mi je povedala, da sva govorili, da sva se objeli … Nisem pričakovala vsega tega, a očitno je bil to zame velik zalogaj in telo je svojo energijo preusmerilo v funkcije, ki so morale delovati, tisto, kar ni bilo čisto nujno, pa se je izklopilo. Še dobro, da sem v dvorani prepoznala vsaj svoja otroka. (smeh)

Ste imeli čas za ogled katerega od predstavljenih filmov, je kateri naredil na vas poseben vtis?

Imela sem karte za film Bog ne bo pomagal, a sem bila tako zbita, da ni šlo. Naslednje jutro me je čakal polurni intervju na sarajevski televiziji, zvečer pa naša premiera. Lepše bi bilo, če bi zmogla več, a imam omejitve in sprijaznila sem se z njimi.

Ste v Sarajevu srečali kakšno veliko zvezdo?

Razen zvezd filma Belo se pere na devetdeset nisem videla nikogar. (smeh) Kasneje sem slišala, da se je pred nami po rdeči preprogi sprehodil Willem Dafoe, ki ga obožujem. Če bi to vedela, bi se oblekla malo hitreje in preskočila frizerja.

Kot soscenaristka ste bili močno vpeti v nastajanje filma. Ste končno verzijo videli že pred premiero v Sarajevu?

Ja, Marko [Naberšnik] mi je film v celoti prvič pokazal konec julija. Zelo sem mu hvaležna, da sva ga gledala sama, saj opazovati svoje življenje na ekranu ni najbolj preprosta izkušnja, še sploh če se ti v življenju niso dogajale najbolj preproste stvari. Pred prvim ogledom sem občutila precejšnjo tesnobo, ampak po prvih prizorih je gmota v mojem grlu razpadla in vse, kar sem občutila, je bil mir. Zdelo se mi je, da se je kolektivni napor ekipe obrestoval, da so se vsi talenti in vsa znanja združili v kompaktno celoto in da je nastalo nekaj dobrega, nekaj lepega.

Kmalu po izidu knjige sem gostovala v Studiu City, ki ga je tisti večer režiral Marko. Po oddaji naju je Marcel predstavil in Marku rekel, da bi moja knjiga lahko bila film. Mislila sem, da bo ostalo pri tem, a Marko jo je zares prebral in me poklical.

Kako velik cmok ste imeli v grlu, ko so se v dvorani ugasnile luči? Vas je bolj skrbel odziv gledalcev ali kako boste sami podoživeli svoja težka mladostna leta?

Mislite v Sarajevu? Ja, tam v tisti veliki dvorani se je gmota v mojem grlu spet zgostila, saj zasebnosti ni bilo več. Iz intimne izkušnje je film zdrsnil v dogodek, v kolektivno izkušnjo, postavljen na tnalo presoj, kritik, interpretacij, in zato tisti cmok v mojem grlu ni hotel razpasti niti potem, ko so se že prižgale luči. Razpadel je šele dva dni zatem, ko smo izvedeli, da se je naš film po ocenah gledalcev uvrstil na tretje mesto med igranimi filmi, in ko je na filmskem festivalu Hercegnovi žirija nagrado za najboljšo žensko vlogo podelila Lei Cok in Anici Dobra, filmski Bronji in filmski Dadi. Ne glede na to, kaj vse si prigovarjaš prej, ne glede na to, da sem bila v sebi s filmom pomirjena, odziv drugih šteje, konec koncev smo film ustvarjali za gledalce. Želeli smo si, da se jih dotakne, da jih nagovori, da jih premakne.

V igralski zasedbi so odlični igralci, Jurij Zrnec in Tjaša Železnik kot vaša starša, Iva Krajnc Bagola, Polona Juh, Saša Tabaković, Anica Dobra je vaša babica Dada, vas pa sta odigrali Mei Rabič kot deklico in Lea Cok kot najstnico. Ste imeli kakšno posebno željo glede izbire igralcev?

Zasedba je bila v rokah Marka in producenta Aleša Pavlina, je pa res, da so bile nekatere vloge dodeljene prav igralcem in igralkam, o katerih sem tudi sama mislila, da bi lahko najbolj prepričljivo odigrali določen lik. Nad končnim izborom sem navdušena in morda prav zato med gledanjem filma primerjav sploh ne delam, saj imam občutek, da je Lea jaz, Anica Dada, Tjaša moja mama, Jurij moj oče … Zame se je vse zlilo v eno. Ne gledam več filma o svojem življenju, gledam svoje življenje.

Je imela Lea Cok za vas kakšno vprašanje, glede na to, da je v času, ko ste odraščali, niti na svetu še ni bilo?

Lea me je največ spraševala o podrobnostih onkološkega zdravljenja, saj je želela ujeti fizično in čustveno verodostojnost, ujeti realnost in pristnost brez zdrsa v karikiranje ali patetiko. Prizor, o katerem sva največ govorili, poklicala me je večer pred snemanjem, je bil prizor, v katerem se je zdravnici, ki jo je odlično upodobila Polona Juh, med odvzemom kostnega mozga skrivila igla, tako da je ni mogla izvleči iz moje medenične kosti. Skupaj sva šli skozi ves postopek, skozi vsa občutja – od začetnega nelagodja, ko se uležeš na mizo, do popolne panike. Lea je prizor odigrala silovito, o čemer pričajo tudi močni odzivi občinstva.

Leo Cok, ki je v filmu igrala mlado Bronjo, so pred snemanjem najbolj zanimale podrobnosti onkološkega zdravljenja. FOTO: Jože Suhadolnik

Roman pripoveduje tudi o življenju v nekdanji Jugoslaviji, o kateri najbrž z nostalgijo beremo in gledamo vsi, ki smo doživeli tisti čas. Je to morda še dodaten element, zaradi katerega je bila publika navdušena nad filmom?

Ja, tako kot v romanu tudi v filmu pronica duh in sentiment časa skozi drobne intimnosti in vsakdanje banalnosti povprečne socialistične družine. Gre za kolektivno izkušnjo, za skupen spomin, v katerem se prepozna mnogo gledalcev in gledalk, saj smo takrat vsi živeli precej podobno. Silvestrovo smo preživljali ob gledanju televizije, navijali smo za Križaja in brata Petrič, nosili podobne puloverje, podobne frizure, imeli oranžne luči Meblo, ob sobotah sesali, ob nedeljah pa šli na piknik obrnit kakšen kremenateljc ali dva.

Kako pa sta se na dejstvo, da se je mamina knjiga prelila v film, odzvala vaša otroka Katjuša in Matija? Pred leti ste mi rekli, da je hči knjigo hitro prebrala, sin pa je rekel, da bo raje počakal na film.

Precej podobno kot pred sedmimi leti. Katjuši je bil zelo všeč, Matija je pa rekel, da je ok, ampak malo predolg, da bi on vsak prizor malo skrajšal in potem bi bilo to to, ker da mu je kar vroče in da ga kar boli hrbet, ampak da ne ve točno, ali je to zaradi filma ali mogoče zaradi busa, ampak najbrž je kriv avtobus.

Sta se navadila na to, da je mama v teh letih postala precej znana osebnost?

Ne vem, ali je znana osebnost ravno najboljši izraz, sicer pa se nista imela pravzaprav na kaj navaditi, saj je vse bolj ali manj enako, kot je bilo prej. Samo sem ter tja ju kdo vpraša, ali sta moja, in mislim, da se jima kar dobro zdi, ko rečeta, da sta. Še največ težav ima zadnji mesec naš Totko, zavetiščni mešanček. Zadnja leta sem bila bolj ali manj doma, na dopust sem ga vedno vzela s seboj, tako da je doživel pravi šok, ko sem s kovčki odšla v Sarajevo brez njega. Začel je bruhati, dobil drisko, potem je začel šepati na zadnjo levo tačko, pa na zadnjo desno, in na koncu me je Katjuša klicala, da nepremičen leži sredi pločnika in da ga lahko samo še odnese domov. Ko sem se vrnila in ga vzela v naročje, je hiperventiliral in jezik mu je dobesedno padel iz ust. Ko sem šla pred dnevi prevod knjige predstavljat v Litvo in potegnila iz omare kovček, je naš Totek spet ležal sredi ceste, ampak se je potem nekako sestavil.

Prepričani ste bili, da ima zgodba filmske elemente, in menda je že kmalu prišlo nekaj pobud, da bi po njej posneli film. Kako sta se našla z režiserjem Markom Naberšnikom?

Povsem naključno, kot se pač zgodijo take stvari. Kmalu po izidu knjige sem gostovala v Studiu City, ki ga je tisti večer režiral Marko. Po oddaji naju je Marcel predstavil in Marku rekel, da bi moja knjiga lahko bila film. Mislila sem, da bo ostalo pri tem, a Marko je knjigo zares prebral in me poklical. Dobila sva se, dobila sva se velikokrat, saj nisem bila prepričana, ali sploh želim v vse to ali ne, imela sem namreč kar nekaj dvomov in zadržkov. A med nama se je ustvarilo zaupanje, v meni so prevladali radovednost, želja po ustvarjanju, želja po novem pisanju, želja po še.

V tujini bralce in bralke morda bolj kot nas doma zanima, kako smo živeli v Jugoslaviji, kako smo doživljali njen razpad. Zelo me je presenetilo, ko mi je bralec v Italiji povedal, kako so ga začudili opisi živahnosti mojega otroštva, saj se mu je zdelo, da je bilo na drugi strani meje vse sivo in vse temno.

Ste imeli kakšne pomisleke, strahove pred snemanjem?

Normalno, veliko njih. Gotovo je šlo v prvi vrsti za odgovornost do moje družine, kako bodo vse skupaj sprejeli in videli moji. Spraševala sem se tudi, ali bo filmu uspelo ujeti duha knjige in njeno pristnost, ali nam bo uspelo prodreti globlje od niza bolj ali manj (ne)srečnih dogodkov in se dotakniti tudi univerzalnih vprašanj minljivosti in krhkosti naših življenj. Dvomila sem tudi o sebi. Bom znala pisati scenarij? Bom imela dovolj energije in moči za to? Skratka, dvomi so bili, dvomi so vedno, ko se podaš na neuhojeno pot. A zaupala sem Marku, producentoma Alešu Pavlinu in Andreju Štritofu in svojemu življenju, ki me je naučilo, da pot je, da skoraj vedno je, a treba si je upati narediti tisti prvi korak.

Za vas kot avtorico je bil najbrž velik izziv preliti besedilo v filmski jezik. Kako sta od začetka zastavila sodelovanje z režiserjem?

Za oba je bil to velik zalogaj, tako da sva se ogromno pogovarjala, preden sva se lotila pisanja. Čeprav smo zgodbo že imeli, to za film ni bilo dovolj. Ključno vprašanje je bilo, zakaj ga želimo posneti, kaj želimo sporočiti, kako zvesti želimo ostati izvirniku in kako vse to učinkovito prenesti v filmski jezik. Ko sva pisala scenarij, se nama je zdelo najpomembneje, da ostaneva v ključnih točkah zvesta romanu, da se dotakneva nekaterih pomembnih življenjskih tem ter da ohraniva duha in sporočilo zgodbe. Posebno pozorna sva bila, da ne zapadeva v karikiranje in patetiko.

Sta scenarij dejansko pisala skupaj?

Sva. A ne gre za to, da sva ga fizično pisala skupaj, da sva sedela drug poleg drugega, da je eden pisal in drugi komentiral. Zame bi bilo to povsem nemogoče, saj pri pisanju potrebujem mir, vse me hitro zmoti, vse mi gre na živce, posebno kadar se besede zataknejo in ne vem, kam in kako naprej. Najin način dela je bil torej tak, da sva med pogovori najprej razvila osnovno idejo, si naredila skico in potem je eden izmed naju nekaj napisal in poslal drugemu v preverjanje in dopolnitev. Tako je tekst potoval sem ter tja. Vmes sva se dobivala, usklajevala, iskala rešitve in premlevala različne zamisli.

Med delom sta se najbrž spoznala v dobrih in slabih trenutkih. Kako bi vajin odnos opisali danes, ko je vse to za vama?

Tisti, ki Marka poznajo, mi bodo verjeli, drugi najbrž ne, a slabih trenutkov v vseh teh letih ni bilo. Veliko je točk, ogromno trenutkov, kjer bi se lahko zataknila, saj gre za zelo občutljivo področje. Konec koncev ne gre le za ekranizacijo mojega romana, kar že samo po sebi prinaša izzive in potencial za konflikte, ampak za ekranizacijo mojega življenja. Srečala sva se po naključju, šla skupaj na zahtevno pot in jo skupaj tudi končala. In končala sva jo kot prijatelja. Mislim, da lahko to rečem v imenu obeh.

Ste bili na snemanjih, so igralci želeli slišati tudi vaše mnenje?

Na snemanjih sem bila, kolikor je bilo le mogoče. Zanimal me je namreč celoten proces, zanimalo me je, kako besede na papirju prehajajo v resnične podobe in v kaj se uresničujejo ideje iz scenarija. Z igralci sem se o njihovih vlogah pogovarjala predvsem pred snemanjem. Anici sem kazala Dadine fotografije, zanimalo jo je, kako se je spreminjala skozi čas, kako jo je oblikoval tok izgub in udarcev. Tjaša me je prosila za različne podrobnosti, malenkosti, utrinke, iz katerih bi si lahko ustvarila sliko moje mame.

Na zunaj se najbrž ne vidi, a sem nekje na polovici svojih prejšnjih moči. S tem, kaj vse bi, pa ne morem, se ne ukvarjam preveč, sprejela sem pač nekatere omejitve in delujem v dometu svojih zmožnosti.

Z Jurijem sva veliko govorila o večplastnosti mojega očeta, o tem, da ni zgolj duhovit lik, ampak v sebi nosi tudi stisko in nemoč. Mei me je veliko spraševala o sceni, ki jo je najbolj skrbela – trenutku, ko ji Dada pove, da mami umira. Pomembno ji je bilo, kako jo bo odigrala, in odigrala jo je briljantno! Tako rekoč z vsemi sem se slišala … Iva je, denimo, želela vedeti, kakšno glasbo je poslušala moja teta Marina, ki jo igra. In ko mi je Marina povedala, da Beatle, sem v tej glasbi tudi sama takoj prepoznala Marino. Tudi z Žigo Šorlijem, ki je upodobil lik mojega brata Roka, sva govorila, a povem vam, da nimam pojma, o čem. Pred njim sem stala kot vkopana, saj sta si tako podobna, da se mi je zdelo, da pred menoj ne stoji Žiga, ampak moj Rok.

Medsebojno zaupanje je bilo osnova vsega, je po premieri povedal Naberšnik. Koliko ste mu lahko sugerirali svoje želje oziroma kdaj ste vedeli, da se morate prepustiti njegovim odločitvam?

Med pisanjem scenarija sva hodila vštric, ko pa se je snemanje začelo, sem razumela, da se moram ustaviti in da je odslej Marko tisti, ki si bo pot naprej z ekipo utrl sam. Na začetku sem še nekaj pametovala, ampak zelo hitro sem dojela, da sem dala, kar sem dala, in da se je zdaj zgodil trenutek, ko moram zgodbo spustiti iz svojih rok, da jo gnetejo, oblikujejo, interpretirajo in uresničujejo drugi.

Avtorica je za svoj prvenec Belo se pere na devetdeset leta 2019 prejela nagrado kresnik za najboljši roman. FOTO: Voranc Vogel

Proces ustvarjanja filma je trajal kar sedem let in producent Aleš Pavlin je povedal, da je bil velik izziv »premik« v obdobje pred štirimi desetletji, zlasti z vidika scenografije in kostumografije. Kako natančno ste bili seznanjeni z dogajanjem in vsem, kar je frustriralo filmsko ekipo?

Vsi zapleti in težave so se reševali mimo mene, nihče me ni obremenjeval z njimi, tako da sem na dan, ko je padla prva klapa, sedla, kot se reče, za pogrnjeno mizo. Za bogato pogrnjeno mizo. Sicer pa ja, vedela sem, da je rekonstrukcija življenja v osemdesetih zahtevna in ekipa je tu na vseh nivojih, od scenografije, maske do iskanja lokacij, kostumov, naredila izjemno delo. Ko gledaš film, se ti zdi, kot da bi stopil v časovni stroj, meni pa se je zdelo, kot da bi dobila nazaj svojo Vojkovo. Nekatere prizore so posneli celo na pravih krajih – valeto v telovadnici OŠ Mirana Jarca, ki sem jo obiskovala vseh osem let, prizor iz gimnazije, kjer dobim cvek, pa na gimnaziji Bežigrad, v učilnici za biologijo, kjer sem v prvem letniku zares dobila prvi cvek.

Ob izidu romana ste povedali, da ste želeli zgodbo povedati tako, da »zveni naravno, predvsem pa brez patosa, moraliziranja in vzgojnih tonov«. Je režiserju oziroma filmu uspelo ujeti ta pristop?

Ja, prepričana sem, da ja. Film je silovit in čustveno zelo zahteven, a ni patetičen. Odpira vprašanja, a ne moralizira in tudi ne kaže s prstom, kaj je prav in kaj ni. Skozenj govori življenje, takšno, kot življenje pač je. Z vso težo in vso lahkotnostjo, vsemi bolečinami, upanjem in hrepenenjem.

Nameravate film pospremiti še na kakšen festival?

Konec oktobra se odpravljam na CinEast v Luksemburg, pred premiero v Sloveniji pa mislim, da film potuje še na filmski festival Cottbus v Nemčiji, kjer pa mene ne bo.

Po zvočni knjigi, ki je izšla že pred leti, je zdaj tu še filmska knjiga, v kateri so fotografije s snemanja, vi pa ste se ravnokar vrnili iz tujine, kjer ste nastopali na več literarnih večerih. Kje vse ste gostovali in kako vašo knjigo doživljajo v različnih kulturnih okoljih?

Tokrat sem se vrnila z mini turneje po Litvi, kjer smo roman predstavili v mestu Šiauliai, bili smo tudi gostje 13. mednarodnega festivala Inkulturacija v Klajpedi, literarni večer pa smo imeli tudi v Vilni. Po Luksemburgu bom šla v Varšavo in Krakov, kjer bomo predstavili poljski prevod, sicer pa sem bila v teh letih bolj ali manj povsod, kjer je zgodba zaživela v tujem jeziku. V tujini bralce in bralke morda bolj kot nas doma zanima, kako smo živeli v Jugoslaviji, kako smo doživljali njen razpad. Zelo me je presenetilo, ko mi je bralec v Italiji povedal, kako so ga začudili opisi živahnosti mojega otroštva, saj se mu je zdelo, da je bilo na drugi strani meje vse sivo in temno.

S tem, kaj vse bi počela, pa zaradi zdravstvenih omejitev ne more, se ne ukvarja preveč. FOTO: Jože Suhadolnik

Iz Cobissa sem razbrala, da je bil roman preveden v hrvaščino, italijanščino, poljščino, bolgarščino, makedonščino … Imate morda podatek, v koliko tujih jezikih ga je mogoče prebrati?

Trenutno je preveden v osem jezikov. Poleg teh, ki ste jih navedli, še v litovščino, srbščino in hebrejščino. Dober in lep je občutek, ko s svojo zgodbo presežeš meje jezika in kultur in ko roman zadiha v novih odtenkih in interpretacijah, saj tudi prevajalci vnašajo vanj del sebe.

Ljudje, s katerimi ste se srečevali na literarnih večerih, so vam povedali, da so se doma prav zaradi vaše knjige začeli odkrito pogovarjati o bolečini in izgubi. Direktor Beletrine Mitja Čander je ob predstavitvi filmske knjige povedal, da le »redkokatera knjiga tako zareže v družbeno tkivo«, da je odprla razpravo o tabu temah, kot sta rak in invalidnost, in spremenila javni diskurz. Tudi sami občutite podobno?

Naj ne zveni preveč pretenciozno, a zares mislim, da skozi mojo knjigo govori glas mnogih. Bralci in bralke namreč še vedno prihajajo in mi pripovedujejo, kaj vse jim je prinesla in kako so se identificirali z menoj, ko pišem o smrti, žalovanju, raku. Te teme gotovo vse bolj vstopajo v javni diskurz, ta vprašanja so manj tabuizirana in bolj reflektirana in veliko mi pomeni, če je tudi moja knjiga k temu nekaj dodala.

Pred petimi leti, ko sva se nazadnje pogovarjali, ste omenili, da je v vas močna želja po pisanju, a takrat ste bili še sredi okrevanja po bolezni, ki se je ponovila. So se vam moči in zdravje povrnili?

Ne vem, na katerega raka točno mislite, ker sem jih od leta 2018 imela kar nekaj, a najbolj me je dotolkel ta na izvodilu trebušne slinavke, zaradi katerega sem morala prestati izjemno zahtevno operacijo po Whipplu. Od takrat preprosto nisem več ista. Na zunaj se najbrž ne vidi, a sem nekje na polovici svojih prejšnjih moči. S tem, kaj vse bi, pa ne morem, se ne ukvarjam preveč, sprejela sem pač nekatere omejitve in delujem v dometu svojih zmožnosti, neskončno hvaležna, da sem po vsem tem sploh še tu.

»Neskončno hvaležna sem, da sem po vsem tem sploh še tu,« iskreno pove. FOTO: Jože Suhadolnik

Zmorete zdaj umiriti misli, ki so hotele predvideti in nadzorovati vse, kar bi se lahko zgodilo? Ste dosegli stopnjo, ko, če uporabim vaše besede, pustite življenju, da prinaša, kar pač prinaša?

Bolj ali manj ja, so pa trenutki, ko se malo iztirim, ampak konec koncev je tudi to znak, da sem še živa. (nasmeh)

Omenili ste mi tudi, da zbirate pogum za pisanje nove knjige, pravzaprav za prvi stavek. Ste že sedli k pisanju in kakšno zgodbo bi si želeli napisati?

Ko bom vedela, kaj bi rada napisala, bo napisan tudi prvi stavek, a ga še ni. Mi je pa neka gospa na literarnem večeru pred leti rekla, naj še kaj napišem, ampak naj napišem kaj takega s srečnim koncem, ker ima ona rada srečne konce.

Knjiga, film, gostovanja, novi stiki … – vaš prvenec vam je najbrž do neke mere spremenil življenje. Katere stvari, ki ste jih doživeli prav zaradi knjige, omenjate s hvaležnostjo?

Dolgi sva že, zato bom rekla samo tri stvari. Hvaležna sem, če se kdo zaradi moje knjige počuti malo manj samega, hvaležna, ker se zaradi nje malo manj samo počutim tudi jaz, in hvaležna, ker sem z njo vse moje, ki so šli in ki jih ni več, obvarovala pred pozabo. To je največ, kar sem še lahko naredila zanje.