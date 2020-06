Bronja Žakelj: Živimo v družbi, ki ji vlada teror pozitivnosti

Pred letom dni je ta čast pripadla Bronji Žakelj, ki je s svojim prvencem Belo se pere na devetdeset očarala slovensko bralstvo in komisijo. Medtem ko ta očaranost še kar traja, avtorica še vedno s čudenjem, kot pravi, doživlja ta uspeh in zbira material in pogum za prvi stavek novega literarnega dela.Vaš prvenec Belo se pere na devetdeset je v dveh letih od izida in lanski nagradi kresnik še vedno na lestvici najbolj branih, v knjižnicah so bralci nanj čakali celo več mesecev, nedavno je izšla zvočna knjiga. Njegova pot med bralce je komaj verjetna, ji sledite?Ponatisov ne štejem več, lani poleti sem se izgubila, saj so se ...