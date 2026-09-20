Bruce Springsteen, človek, ki Ameriki nastavlja ogledalo

V časih, ko umetna inteligenca ustvari že skoraj polovico nove glasbe na pretočnih platformah, toliko bolj cenimo dobro staro preverjeno kakovost. Sinonim zanjo je že več kot pol stoletja mojster koncertnih spektaklov in idol malega človeka, mož, znan kot The Boss.

Sam je odraščal še v dobi vinilk, in kot pravi, je plošča zanj povezana celota skladb, ki je na koncu boljša, kot je vsota njenih delov. »Je zapis tega, kdo si in kje si bil v nekem trenutku svojega življenja,« je razmišljal v intervjuju za New York Times.

Vsaj tako dober kot na ploščah je tudi v živo in tisti, ki so že obiskali katerega od njegovih koncertov, praviloma ne ostanejo le pri enem. Na lanski turneji Land of Hopes and Dreams je nam najbližje koncertiral 30. junija in 3. julija na milanskem stadionu San Siro, številni slovenski oboževalci pa so romali tudi na njegov koncert v Pragi 15. junija.