Bruno Šimleša: Ljubezen drugih je le smetana na torti

Hrvaški sociolog in avtor priročnikov s področja popularne psihologije in duhovnosti je zelo priljubljen tudi pri slovenskih bralcih. Njegovi knjigi Ljubeznoslovje in Šola življenja sta bili veliki uspešnici, v slovenščini pa lahko beremo tudi Umetnost življenja, Brez rokavic ter Resnice in zmote o ljubezni.Nedavno smo dobili nov prevod, knjigo Kako vzljubimo sebe. »Naš smisel je, da smo z nogami trdno na tleh, s srcem v oblakih in z očmi nad oblaki,« zapiše na začetku. Knjiga je nekakšen povzetek interaktivnih predavanj, domiselni sogovorniki pa so jo obogatili z vprašanji, ki begajo sodobnega človeka. O teh sva z Brunom ...