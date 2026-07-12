Bruselj pri 35 stopinjah: brez kopališča in z novo betonsko ploščadjo

V dneh, ko so se v Bruslju temperature dan za dnem dvignile nad 35 stopinj Celzija, noči pa niso padle pod 25, je mesto dobilo nov simbol nespretnega odziva na podnebno krizo: prenovljeno Schumanovo krožišče, betonsko ploščad brez prave sence in brez pravega namena.

Milijonsko mesto brez letnega kopališča, z dragimi in redkimi klimatskimi napravami ter strogimi urbanističnimi pravili loteva prilagajanje vročini – od fontan in muzejev do dreves, ki jih sadijo, kjerkoli lahko. V evropski konfederaciji sindikatov opozarjajo, da bodo višji stroški najbolj udarili po žepu najrevnejše in najslabše zaščitene.