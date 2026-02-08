Donosni posel, ki ga poganjajo novodobni sužnji

Za približno deset Slovenij veliko gorato območje na severovzhodu Burme, severu Tajske in severu Laosa je bilo dolgo največji vir heroina svetu. Poleg proizvodnje opija kot osnove za heroin danes tam cveti proizvodnja sintetičnih mamil, predvsem metamfetamina, zadnja leta pa se od tam izvajajo tudi izjem­no razširjene spletne prevare, ki imajo razsežnosti prave industrije. A v zadnjih dveh letih so razbili kar nekaj tamkajšnjih organizacij in na Kitajskem, ki je njihova glavna tarča, so samo v zadnjih dveh tednih po sodnem postopku usmrtili 15 njihovih članov. Pridelava maka, surovine za opij, ki se predeluje v heroin, je na tem precej brezpravnem območju brez trd­nega državnega nadzora razširjeno že desetletja. Zlati trikot­nik je bil glavni vir opija od 50. let prejšnjega stoletja do ...