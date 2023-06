Čaj je umetnina in zahteva mojstra

V nadaljevanju preberite:

Temeljno in cenjeno delo o zgodovini, filozofiji, kulturi in obredih pitja čaja na Japonskem navdušuje s svojo prefinjenostjo in odprtostjo, pa tudi s pronicljivim komentarjem o azijski kulturi. Knjigo je za zahodnjašek bralce napisal Okakura Kakuzo (1863–1913), ki je ustanovil prvo japonsko akademijo lepih umetnosti v Tokiu in bil vodja azijske umetniške divizije bostonske galerije lepih umetnosti. Okakura Kakuzo se je posvečal raziskovanju japonske tradicionalne umetnosti in jo širil po svetu.