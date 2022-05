Čakanje na Goloba (socialnega) miru

V nadaljevanju preberite:

Pred letošnjimi volitvami v državni zbor, ki so potekale prejšnjo nedeljo, je precej, celo povsem v ozadju ostala tema delavskih pravic. Po novem samo petim državnozborskim strankam smo zato zastavili nekaj vprašanj, s katerimi se v kampanji niso kaj posebno vneto, če sploh, ukvarjali. Tudi med tremi strankami, ki jih najpogosteje omenjajo kot bodočo koalicijo, Gibanjem Svoboda, Socialnimi demokrati in Levico, so glede delavskih pravic kar opazne razlike.