FOTO:Camino bejbe na Pentlji

Kaj ostane trem prijateljicam, ljubiteljicam hoje in knjig, navdušenkam nad romarskim Caminom, ko v razmaku nekaj tednov, v maju in juniju, vse srečajo Abrahama? Ki je nazorsko očitno poli, ne mono?Jubilejni, praznovalni pohod, naslovljen 50 odtenkov sive, ups, pomota, v resnici hoje, položen na planinsko pot Pentlja z izhodiščem na Brezovici pri Ljubljani. Pet dni so si vzele za pohodno žurko po robovih občine, pet etap, dolgih od približno 12 do 21 kilometrov, vzele so jim od štiri do sedem ur hoje.Tako kot je poimenovana celotna pot, tudi etape niso ostale brezimne – Deklica gre za soncem, Gimnazijka, Mama je ena sama, Pridne ...