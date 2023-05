Čarobno mestece ob Gardskem jezeru

V nadaljevanju preberite:

Sirmione, mestece na rtu polotoka, ki se kot jezik izteza v južni del Gardskega jezera, so poznali že v starem Rimu in že v prvem stoletju pr. n. št. je bilo priljubljeno letovišče premožnih družin iz Verone. Vse do danes je ostalo priljubljena dopustniška destinacija naših zahodnih sosedov. Nič čudnega, ponuja namreč čudovite pohodne poti, bogato zgodovino, krasne parke in termalna zdravilišča.