Čarovnija v Kvarnerju

Domačini in turistični delavci pa so zadnja leta organizacijo adventnega dogajanja vendarle vzeli sila resno in obiskovalcem pričarali čarobno praznično vzdušje, ki mu piko na i doda bližina morja.Časa, da doživite pravo pravcato čarovnijo ob morju, imate vse do 8. januarja, ko bodo do na­slednjega adventa ugasnili praznične luči.

Ne nazadnje je Opatija zelo blizu, sploh za tiste iz osrednje Slovenije. Iz Ljubljane smo se vozili dobro uro in pol in obisk opatijskega adventa je lahko prijeten popoldanski izlet, ker so zelo lepo okrašena tudi druga mesta v Kvarnerskem zalivu, Reka, Crikvenica in Novi Vinodolski, pa velja razmisliti o podaljšanem vikendu.

Pisana okrasitev parka Angiolina prebudi domišljijo: z lučkami in okraski so prepredene stoletne ciprese, povsod so pisana darila, skriti palčki in velikanske figure iz opere Hrestač. FOTO: Vasja Pinzovski

Povezana s svetom

Tudi tokrat smo izlet v Opatijo izkoristili za preizkus Fordovega športnega terenca kuga in se posvetili še njegovemu infozabavnemu sistemu sync 3, ki za prikaz uporablja osempalčni sredinski zaslon na dotik. Na zaslonu med drugim upravljamo radio, mobilni telefon in vgrajeno navigacijsko napravo ter nekatere nastavitve vozila. Za najpogosteje uporabljane funkcije, kot je denimo klimatska naprava, so v kugi še vedno ostala klasična stikala, kar je v dobi pospešene digitalizacije nadvse dobrodošlo.

V svetu, ki je vedno bolj povezan, nas je navdušilo, da ima kuga vgrajen modem FordPass Connect. Ta med drugim omogoča, da s pametno aplikacijo na mobilniku FordPass preprosto poiščemo, kje smo parkirali vozilo, kar pride prav na velikih parkiriščih nakupovalnih središč.

Mobilna aplikacija FordPass nam je med drugim omogočila hitro iskanje parkirane testne kuge in njen zagon na daljavo, kar pride v hladnih zimskih dneh še kako prav. FOTO: Blaž Kondža

Prav tako lahko z njo preverimo stanje vozila (količino goriva, izrabljenosti motornega olja, tlak v pnevmatikah). Najbolj pa so nas navdušile možnosti odklepanja in zaklepanja vrat ter zagona vozila na daljavo. Tako smo ob odhodu s prazničnih stojnic zagnali kugo, da se je do našega prihoda lepo ogrela.

Seveda je takšen daljinski zagon motorja mogoč le pri vozilih s samodejnim menjalnikom. Naša advent­na izkušnja s testno kugo je bila res prijetna in bi jo vsekakor dali v ožji izbor vozil za družinsko in še katero drugo uporabo. Božičku in dedku Mrazu lahko prišepnemo, naj obiščeta spletno www.prvaizbira.si, kjer lahko preverita, kateri fordi so na zalogi.

V Opatiji je parkiranje osebnih vozil od 16. decembra do 15. januarja ob sobotah, nedeljah in praznikih na nekaterih javnih površinah breplačno.

Ščepec zgodovine

Opatijo še danes preveva duh habsburške monarhije, ki se kaže predvsem v arhitekturi. Čudovite vile, ki jih ne manjka, so zaradi turizma zgradili že v času Avstro-Ogrske. Da je mesto postalo zibelka hrvaškega turizma, je zaslužen reški patricij Ignacio Ritter Scarpa, ki je leta 1844 v takrat zaspani ribiški vasici našel kraj, kjer bi se lahko odpočil od mestnega vrveža. Nedaleč od cerkvice sv. Jakoba, najstarejše opatijske stavbe, si je zgradil vilo Angiolina, ki jo je po­imenoval po ljubljeni ženi, in v njej preživljal vedno več časa.

Kmalu so ga začeli v rezidenci, v kateri je danes muzej hrvaškega turizma, obiskovati prijatelji in znanci, ki so vest o njej ponesli vse do dvora na Dunaju. Tako je Angiolino leta 1859 obiskala tudi prva kronana glava, sam nadvojvoda Ferdinand. Dodaten pospešek razvoju Opatije je leta 1873 dalo odprtje železniške povezave med Dunajem in Reko, na železniški postaji v Matuljih pa so odprli celo posebno kraljevsko čakalnico. Zasebno Društvo južnih železnic (Südbahn-Gesell­schaft) je prvo začelo načrtno graditi hotele že v letih med 1882 in 1885. Opatijo so leta 1889 uradno razglasili za prvo klimatsko zdravilišče na Jadranu.

Čarobno okrašeni Park sv. Jakoba FOTO: Petar Kurschner

Čarovnija decembra

Pomemben del tedanjega zdraviliškega mesta je 12 kilometrov dolga obalna promenada Lungomare, ki povezuje Volosko na vzhodu in Lovran na zahodu. Te dni je na območju med hotelom Savoy in Villo Madonna prizorišče Xmas street Lungomare adventa. Tam lahko kupimo tudi piškote babice Mraz in tako podpremo humanitarno akcijo zbiranja sredstev za ljudi v stiski.

Vzdušje in okrasitev Opatije se brez zadržkov kosata tudi z mesti, kjer imajo adventni sejmi mnogo daljšo tradicijo. Veseli december nas spremlja na vsakem koraku, iz zvočnikov na prostem se širijo božične melodije, raznobarvnih lučk in okraskov ne manjka. Težko bi se odločili, kateri del mesta je najlepši. Mogoče Park sv. Jakoba, kjer so z novoletnimi okraski in lučkami okrasili drevje in grmičevje. Pogled na osvetljeno palmo ali lovor je vsekakor zanimiv.

Zanimiv pogled na okrašene palme FOTO: Anton Unković

V parku je tudi Umetniški paviljon Juraj Šporer, ki v času veselega decembra gosti ustvarjalne delavnice za otroke, poštni urad dedka Mraza in nastope različnih glasbenikov na odru pred paviljonom. Tam je tudi božični sejem s simpatičnimi hišicami, kjer vam postrežejo z adventnimi dobrotami, ocvrtimi miškami, kuhanim vinom in vročo čokolado.

Sprehod po bližnjem parku Angiolina bo v nas prebudil otroško domišljijo: z lučkami in okraski so prepredene stoletne ciprese, povsod so pisana darila, skriti palčki in velikanske figure iz baleta Hrestač. Vsak konec tedna prirejajo tudi različne glasbene nastope.

Kulturne dogodke prav tako prirejajo po nekaterih hotelih, v Centru Gervais in na Letnem odru, kjer so postavili drsališče Ledena čarovnija. Božično pravljico v Naravnem parku Učka smo za las zamudili, saj se je Božiček s svojim spremstvom tam mudil od 16. do 18. decembra.

Obširnejši program adventa v Opatiji najdemo na www.visitopatija.com, kjer nas čaka tudi virtualni sprehod po Opatiji.

Podnevi je živahno tudi pred opatijsko pokrito tržnico, mrkatom, kot ji pravijo domačini. Tržnica, ki je odprta skoraj vse dni v letu, je pravi naslov, če iščete sveže ribe, lokalno pridelano sadje in zelenjavo. Pred njo stojijo novoletna smreka in adventne hiške z gostinsko ponudbo, kjer si lahko privoščimo vroč čaj, čokolado in druge božične dobrote.