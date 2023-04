Čas je, da se pogovorimo o smrti

V članku preberite:

V torek so pobudniki Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) predlog zakona predali v presojo državnemu zboru in zaprosili za določitev šestmesečnega roka za zbiranje 5000 podpisov v njegovo podporo. V Sloveniji že pet let potekajo razprave o tem, kako ljudem, ki zaradi neozdravljive bolezni neznosno trpijo, skrajšati trpljenje ob umiranju oziroma ali jim to sploh omogočiti. Gre za vprašanje, ki razdvaja laično in strokovno javnost, zdravniške organizacije predloga zakona ne podpirajo. Napočil je trenutek, ko naj bi se vsak pri sebi opredelil do tega globoko intimnega vprašanja, ki se v resnici tiče celotne družbe. Z odgovorom se spreminja tudi naš pogled na smrt.