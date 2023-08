Čas je za kolovratenje

V nadaljevanju preberite:

Nekateri naši rojaki so šli s kolesom celo okoli sveta. A za kaj podobnega moraš imeti drugačen življenjski izziv, drugačen življenjski slog in nekaj moraš iskati, pričakovati, tudi dokazovati. Mi za to nimamo časa, ker smo že upokojeni, ker bomo kmalu upokojeni, ker si lahko privoščimo kolovratenje samo za nekaj dni. Da, čas je še vedno naš gospodar. Če še niste slišali za bikepacking, vam ga predstavim kot kolovratenje, slovensko izvedenko za uživanje.