Če bom lahko ostala Nataša, verjamem, da bom tudi dobra predsednica

Po izobrazbi je pravnica, celo doktorica prava. Delala je kot novinarka, bila je tudi voditeljica osrednjih informativnih oddaj na javni in največji zasebni televiziji. Potem je bila vodja službe za korporativno komuniciranje v takrat največji zasebni finančni družbi v Sloveniji, direktorica Centra za izobraževanje in informiranje vrhovnega sodišča in do leta 2014 deset let informacijska pooblaščenka. Osem let je bila odvetnica v lastni odvetniški pisarni, do leta 2022, ko je v drugem krogu volitev zmagala na predsedniških volitvah. Nataša Pirc Musar (letnik 1968) je prva predsednica republike in po Mariji Tereziji prva voditeljica v katerikoli državi, v kateri smo živeli Slovenci v zadnjih dveh stoletjih in pol.