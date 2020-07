FOTO:Če čuti telo, jo lahko postaviš kamorkoli

Kako je z letošnjo sezono v umetnostnem drsanju? Ste s korono kaj izgubili, zamudili?Edino, kar je name vplivalo, je bilo to, da so se mesec prej končali treningi na ledu, na katerem bi morali biti do srede aprila. Svetovno prvenstvo je ponavadi konec marca, letos se nanj nisem uvrstila. Imela sem še veliko načrtov, tudi s svojim programom, a sem sezono končala konec februarja. Na kratko, če ne bi bilo virusa, bi bila na ledu mesec dlje.Za naprej?Tako. Koliko časa imate načeloma drsalci prosto?Prva tekma je že v začetku septembra v Italiji, jaz ponavadi začnem konec oktobra v Zagrebu.Kako dolgo ste v povprečju na ...