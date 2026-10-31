Če domačini zaradi turizma ne živijo bolje, destinacija ni zelena

Kje parkirati v Bohinju? Kako se s kolesom voziti po Stari Ljubljani? Kako najeti stanovanje v Piranu? S temi vprašanji se ne ubadajo le turisti, ampak (pogosto predvsem) domačini. Ob dnevu arhitektov je bilo mogoče slišati, da bi lahko veliko težav rešili z bolj smiselnim prostorskim načrtovanjem. O švedskih pesnikih Poleti smo v Nedelu gostili Marka Radmilovića, avtorja pronicljivih Zapisov iz močvirja na Valu 202. Radmilović živi na slovenskem severovzhodu, v vasi Svečina, ki je pozornost ljubiteljev izletništva pritegnila zaradi ceste, ki se med vinogradi vije v obliki srca. Ob preostali vrhunski turistični ponudbi, še zlasti gastronomski, ni presenetljivo, da je vas s 125 prebivalci začelo obiskovati čedalje več ljudi. »Turizem je strašna in krasna zadeva,« je razmišljal Radmilović. ...