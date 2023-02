Če je bogat, se skrije, če je reven, nas razočara

V nadaljevanju preberite:

Oskar Bičič, sommelier in vodja strežbe ljubljanske Grajske vinoteke, je imel za povabilo na nedavni tematski večer modrih pinotov dovolj tehtnih razlogov. Sorta, ki velja za elegantno in muhasto, vino za kralja rdečih vin, vrhunska vina iz Burgundije pa se uvrščajo med najdražja na svetu, uspeva v več slovenskih vinorodnih deželah oziroma okoliših, zato je lahko za predstavitev izbral šest vinarjev in njihovih vin z različnih koncev države.