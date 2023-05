Če je nekdo dober človek, ga bomo naučili plesati

V nadaljevanju preberite:

Večkrat so bili izbrani za predstavo leta na slovitem Broadwayu, v milanski Scali pa so zaradi navdušenega občinstva zastor dvignili kar štirinajstkrat in tako presegli rekord Enrica Carusa, ki se je moral zaradi aplavza na oder vrniti enajstkrat. 27. maja bo Gruzijski nacionalni balet Sukišvili po skoraj petih desetletjih spet nastopil v Sloveniji, še prej pa si je vnukinja ustanoviteljev, nekdanja plesalka in zdajšnja vodja ansambla, Nino Sukišvili vzela čas za pogovor.