Če si užaljen, še ne pomeni, da imaš prav

Mojster brezkompromisnega črnega humorja Ricky Gervais, po izobrazbi filozof, je najbolj znan po vrhunskem zbadanju hollywoodske smetane. Na poti od revnega dečka in ne prav uspešnega pop pevca do obetavnega radijca, televizijca in uporniškega člana Hollywooda je tudi sam silno obogatel. To se je zgodilo po njegovem 40. letu, in prav toliko let sta v zvezi z leto starejšo srčno izbranko Jane Fallon. Ob zagonu turneje pred nekaj tedni je dosegel nov rekord: že en večerni nastop v Los Angelesu je njemu in ekipi v blagajno prinesel kar 1,8 milijona dolarjev. Zvezdnik trdi, da je sreča edini uspeh, ki kaj pomeni.