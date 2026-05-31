Če želiš ustvariti nekaj novega, moraš biti subverziven

Z nemškim pisateljem Thomasom Podhostnikom o njegovem odraščanju med gastarbajterji in o tem, kako približati književnost ljudem iz deprivilegiranih okolij.

»Nikoli nisem čutil ali razvil kakšne globlje vezi do krajine, v kateri sem odrasel, do običajev ljudi, ki so me obdajali, do tega, čemur običajno pravimo kultura. Poznal sem samo občutek, da ne sodim sem. Potem sem si naročil zbrana dela Dostojevskega /.../ in bilo je, kot bi dosegel ciljno črto tekaške steze, pred menoj pa so se odprla vrata zlatega mesta,« premišljuje Sergej, protagonist romana Dear Mr. Saunders nemškega pisatelja slovensko-jugoslovanskih korenin Thomasa Podhostnika (1972). Roman sestavljajo tri pisma, prvo, Knjižnica neprodajanih knjig, je v prevodu Blaža Božiča letos izšlo pri založbi LUD Šerpa. Kot beremo v spremni besedi, gre za delo, v katerem se »avtobiografska izkušnja prepleta z esejistično ostrino, lakoničnim humorjem in refleksijami o slovanski identiteti, ...