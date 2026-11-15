Cena za prazne obljube

Ko sem v predzadnji Nedelovi temi pisal o pasteh čezmernega turizma, sem v uvodu citiral novinarja in publicista Marka Radmilovića, ki smo ga v našem časopisu gostili poleti. Na primeru butičnega turizma je govoril o razlikah med teorijo in prakso. Tokrat bo beseda tekla o nečem povsem drugem – o odpornosti demokracije –, toda znova se bom oprl na avtorja Zapisov iz močvirja, ki je o smeri, v katero pluje slovenska politika, razmišljal takole: »Smo na poti v avtoritarno cesarstvo s tlačani in fevdalnimi gospodi. Mislim, da se ne pomikamo nižje, ampak nazaj. Nazaj po zgodovinski premici. Na vseh ravneh smo priča retradicionalizaciji družbe.« Zelo podobno razmišlja politolog dr. Marko Lovec, predavatelj in raziskovalec na fakulteti za družbene vede ljubljanske univerze, ki je v kontekstu ...