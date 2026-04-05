Hormuška zanka davi največjo celino

Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.

Že če se odpravimo na slovenske bencinske črpalke, kjer cene dokaj trdno regulira država, je jasno, da nas najnovejša vojna avantura Združenih držav Amerike in Izraela, se pravi njun napad na Iran, drago stane. A posledice zaprtja Hormuške ožine, skozi katero plujejo vsi tankerji, napolnjeni z nafto z območja Perzijskega zaliva, še mnogo bolj kot v Evropi čutijo v azijskih državah, v katere je (bilo) namenjenih osem desetin teh tankerjev. Ne gre samo za nafto. Države na obalah Perzijskega zaliva so tudi izjemno pomemben vir utekočinjenega zemeljskega plina, energenta, katerega vloga bo vsaj v bližnji prihodnosti zaradi manjšega vpliva na podnebje, kot ga ima nafta, nedvomno naraščala, surovin za umetna gnojila in tudi dokaj pomemben vir aluminija. Nekaj nafte in plina se iz energetske ...